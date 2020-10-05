В Японии упростили тестирование на коронавирус, начав проводить его по образцам, взятым во внешней части носа
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Для тестов на заражение новым коронавирусом теперь можно использовать образцы, взятые в носу вблизи ноздрей.
До сих пор тесты проводились на образцах из задней части носовой полости и слюны, но теперь в качестве образца можно использовать слизь в носовой полости у входа в нос.
С целью снижения нагрузки на медицинские учреждения и расширения системы тестирования оно включено в медицинское страхование и может проводиться без какой-либо платы.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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