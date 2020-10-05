В Японии заразилось 26 участниц образовательных курсов Сил самообороны
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26 женщин 20-29 лет со всей страны, которые участвовали в образовательных курсах, проводимых в лагере Асака Сухопутных сил самообороны, заразились новым коронавирусом.
Учебный курс проводился с июля по конец сентября, на данный момент выявлено заражение у 26 участниц из 14 префектур, таких как Хоккайдо и Иватэ.
Заражение было выявлено после их возвращение на места работы, заразилось ещё двое людей, близко контактировавших с участницами.
Участницы образовательного курса жили вместе в одном общежитии, Сухопутные силы самообороны исследуют историю заражения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 окнтября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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