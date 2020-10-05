Дизайнер Такада Кэндзо скончался от последствий заражения коронавирусом

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Модельер и дизайнер Такада Кэндзо скончался в возрасте 81 года от болезни, вызванной новым коронавирусом.

По данным французских СМИ, Такада Кэндзо, создатель знаменитого модного бренда KENZO, заразился новым коронавирусом и скончался в больнице в пригороде Парижа 4 октября.

Такада Кэндзо родился в г. Химэдзи преф. Хёго, а бренд KENZO, который он создал после переезда во Францию ​​в 1965 году, обрёл мировую известность.

Он продал KENZO в 1993 году и ушёл на покой, но в январе 2020 года запустил новый бренд и продолжал энергично работать.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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