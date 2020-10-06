Генеральный секретарь кабинета министров Японии назвал решительно неприемлемым китайский вебсайт, утверждающий о «территориальных правах на острова Сэнкаку»
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу сообщил, что китайской стороне заявлен протест и требование удалить так называемый «цифровой музей», открытый на специальном вебсайте, через который соответствующие органы Китая заявляют о его территориальных правах на острова Сэнкаку японской префектуры Окинава.
«Требования на основании особой собственной позиции китайской стороны совершенно неприемлемы. Мы вновь заявили протест по поводу этого вебсайта по дипломатическим каналам и потребовали его удалить».
«Цифровой музей» знакомит с историческими материалами, картами и изображениями, которые китайская сторона считает основанием для того, чтобы заявлять о своих территориальных правах, утверждая, помимо прочего, что острова Сэнкаку «украла Япония».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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