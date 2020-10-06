Председатель Японской федерации экономических организаций Кэйданрэн раскритиковал действия президента Трампа, назвав их типичным проявлением принципа “что делаешь, то и получаешь”

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Наканиси Хироаки, председатель Японской федерации экономических организаций Кэйданрэн назвал заражение и госпитализацию президента Трампа закономерным результатом его действий, использовав выражение дзиго дзитоку, “что сам сделал, то сам и получил”.

Председатель Наканиси сказал: «Честно говоря, он был немного небрежен. В некотором смысле это можно назвать типичным проявлением воздаяния за ошибки». Он критиковал принципиальный отказ Трампа от масок и его появлением на различных мероприятиях со скоплениями людей без маски.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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