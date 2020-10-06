В Токио выявлено 177 случаев заражения

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6 октября в Токио выявлено 177 новых случаев заражения новым коронавирусом.

За 5 октября в Токио выявили 66 инфицированных, эта цифра опустилась до уровня менее 70 впервые за 12 дней, но 6 октября превысила 100.

Тяжелобольных 6 октября 25 человек, столько же, сколько и в предыдущий день

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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