Бесконтактные покупки: в Японии разработали торговые автоматы с управлением ногой

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Торговые автоматы можно увидеть повсюду, ими пользуются ежедневно, и компания «Дайдо доринко» решила провести демонстрационный эксперимент новых устройств, предохраняющих от передачи вируса – автоматы с ножным управлением.

При покупке нужно нажать ногой на кнопку с номером товара, который показан на демонстрационном стенде.

Извлечь продукт также можно нажатием ногой на педаль.

При платеже можно использовать электронные деньги – таким образом, при покупке вы вообще не прикасаетесь к торговому автомату.

Бесконтактный торговый автомат – явление, порождённое изменениями норм в эпоху коронавируса.

Ранее мы видели разные способы борьбы с распространением вируса при помощи автоматов – кнопки с антивирусными средствами, маски, продающиеся в бутылках и т. п. Морисита Наоаки из «Дайдо доринко» так объясняет ход мысли: «Я подумал, что нужен торговый автомат, в котором можно спокойно пользоваться, уменьшив возможности контакта. Я собираюсь впоследствии установить 100 таких устройств».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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