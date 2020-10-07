Бесконтактные покупки: в Японии разработали торговые автоматы с управлением ногой
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Торговые автоматы можно увидеть повсюду, ими пользуются ежедневно, и компания «Дайдо доринко» решила провести демонстрационный эксперимент новых устройств, предохраняющих от передачи вируса – автоматы с ножным управлением.
При покупке нужно нажать ногой на кнопку с номером товара, который показан на демонстрационном стенде.
Извлечь продукт также можно нажатием ногой на педаль.
При платеже можно использовать электронные деньги – таким образом, при покупке вы вообще не прикасаетесь к торговому автомату.
Бесконтактный торговый автомат – явление, порождённое изменениями норм в эпоху коронавируса.
Ранее мы видели разные способы борьбы с распространением вируса при помощи автоматов – кнопки с антивирусными средствами, маски, продающиеся в бутылках и т. п. Морисита Наоаки из «Дайдо доринко» так объясняет ход мысли: «Я подумал, что нужен торговый автомат, в котором можно спокойно пользоваться, уменьшив возможности контакта. Я собираюсь впоследствии установить 100 таких устройств».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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