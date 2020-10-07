Синкансэн будет ходить быстрее: в Японии планируют увеличить скорость движения скоростных поездов на отдельных участках

Новости

Компания JR East объявила, что проведет работы по звукоизоляции, чтобы увеличить максимальную скорость между станциями Мориока и Син-Аомори на линии Тохоку синкансэн с нынешних 260 км/ч до 320 км/ч.

Работы по звукоизоляции начнутся в октябре и продлятся семь лет. При достижении скорости в 320 км/ч время поездки между Мориокой и Син-Аомори сократится примерно на 5 минут.

Кроме того, максимальная скорость между станциями Уэно и Омия в настоящее время составляет 110 км/ч, но она будет увеличена до 130 км/ч в соответствии с пересмотром расписания весной 2021 года.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме