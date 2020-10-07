Тайфун 14 приближается к Японии

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В связи с приближением тайфуна 14 следует остерегаться штормов и высоких волн на Окинаве, Амами и на юге Кюсю.

Тайфун 14 быстро усиливается и приблизится к островам Дайто префектуры Окинава 8 октября. После 9 октября он может передвинуться от островов Амами к западной части основной части страны.

В регионах Дайто и Амами префектуры Окинава и на юге Кюсю 7 октября ожидается постепенное усиление волн и ветра.

Максимальная ожидаемая мгновенная скорость ветра в районе Дайто преф. Окинава составляет от 35 до 45 метров в секунду.

С 9 октября в зависимости от развития тайфуна может произойти сильный шторм в западной части Японии.

Кроме того, из-за движения тайфуна на север и прохождения фронта осенних дождей на востоке Японии также могут пройти сильные дожди.

Рекомендуется следить за обновлениями информации о тайфунах.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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