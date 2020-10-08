У сотрудника московского бюро Fuji News Network выявлено заражение новым коронавирусом

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У сотрудника московского бюро Fuji News Network (FNN) выявлен положительный результат теста на новый коронавирус.

Сотрудник прибыл в аэропорт Ханэда 7 октября. Во время въезда в страну тест показал положительный результат, и он будет госпитализирован примерно на 10 дней.

В России новым коронавирусом инфицировано более 1,2 миллиона человек и по этому показателю находится на четвёртом месте в мире. Первые места у США и Индии.

В Fuji Television прокомментировали ситуацию: «Мы продолжим следовать инструкциям медицинских учреждений и других организаций, чтобы предотвратить распространение инфекции».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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