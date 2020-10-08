Нобелевская премия по химии присуждена исследовательницам из Европы и США: японский учёный высказал удовлетворение тем, что его открытие привело к разработке новейшей технологии редактирования генома
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Нобелевская премия по химии 2020 года присуждена исследовательницам из Европы и США, которые разработали новую технологию редактирования генома для изменения генов живых организмов.
Лауреатами премии в области химии стали профессор Дженифер Дудна (56 лет) из Калифорнийского университета, Беркли, США, и Эммануэль Шарпантье (51 год), директор Института инфекционной биологии Макса Планка в Германии.
В 2012 году они разработали технологию модификации генов CRISPR-Cas9, которая является более точной и простой в использовании, чем предыдущие.
Эта технология способствовала активизации исследований в области медицины и сельского хозяйства, а в основе её лежит открытие японского исследователя.
Исино Ёсидзуми, профессор аспирантуры Университета Кюсю, выразил радость по поводу того, что открытие им генетического феномена CRISPR привело к разработке полезных для человечества и высоко оцененных технологий.
Около 30 лет назад исследовательская группа под руководством профессора Исино из Университета Кюсю впервые в мире обнаружила генетические последовательности с повторяющимся паттерном в ДНК Escherichia coli. Такие последовательности позднее получили название CRISPR, и впоследствии на основе этого открытия была разработана новая технология редактирования генома CRISPR-Cas9.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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