Нобелевская премия по химии присуждена исследовательницам из Европы и США: японский учёный высказал удовлетворение тем, что его открытие привело к разработке новейшей технологии редактирования генома

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Нобелевская премия по химии 2020 года присуждена исследовательницам из Европы и США, которые разработали новую технологию редактирования генома для изменения генов живых организмов.

Лауреатами премии в области химии стали профессор Дженифер Дудна (56 лет) из Калифорнийского университета, Беркли, США, и Эммануэль Шарпантье (51 год), директор Института инфекционной биологии Макса Планка в Германии.

В 2012 году они разработали технологию модификации генов CRISPR-Cas9, которая является более точной и простой в использовании, чем предыдущие.

Эта технология способствовала активизации исследований в области медицины и сельского хозяйства, а в основе её лежит открытие японского исследователя.

Исино Ёсидзуми, профессор аспирантуры Университета Кюсю, выразил радость по поводу того, что открытие им генетического феномена CRISPR привело к разработке полезных для человечества и высоко оцененных технологий.

Около 30 лет назад исследовательская группа под руководством профессора Исино из Университета Кюсю впервые в мире обнаружила генетические последовательности с повторяющимся паттерном в ДНК Escherichia coli. Такие последовательности позднее получили название CRISPR, и впоследствии на основе этого открытия была разработана новая технология редактирования генома CRISPR-Cas9.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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