Осенние отравления грибами в Японии: чего опасаться?

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Уходит летняя жара, листья скоро начнут желтеть и опадать, и именно в это время часто происходят пищевые отравления, вызванные ядовитыми грибами.

В 2020 году в городе Сэмбоку преф. Акита в магазине прямых продаж сельскохозяйственной продукции 4 октября ядовитый гриб кусаура бэнитакэ (Entoloma rhodopolium) по ошибке продавали как съедобный хатакэхимэдзи (Lyophyllum decastes). У троих человек, евших грибы, наблюдалась диарея и рвота; работа магазина приостановлена на пять дней с 7 октября.

Почему каждый год происходят такие случаи?

Гото Ясухико из секретариата организации, разъясняющей обращение с грибами, говорит, что эти грибы могут обмануть и специалиста, они иногда растут в тех же местах, что и съедобные, и они иногда попадаются среди собранных грибов.

В префектуре Акита случались и другие пищевые отравления. Женщина 60-69 лет, поевшая блюдо киритампо-набэ, суп из мяса и овощей, жаловалась на тошноту и онемение конечностей и была госпитализирована. В блюде были собранные семьёй грибы – согласно исследованию центра общественного здоровья, с большой вероятностью включавшие ядовитый гриб цукиётакэ (Omphalotus japonicus).

Гото Ясухико говорит, что из десяти видов собранных грибов один-два могут оказаться ядовитыми и советует перед употреблением консультироваться с местными организациями грибников.

В префектуре Акита призывают к осторожности и рекомендуют не есть и не давать другим грибы, если вы сомневаетесь в их съедобности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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