Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе: надежды любителей Мураками Харуки вновь не оправдались

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Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк (77 лет).

Родившаяся в Нью-Йорке Глюк опубликовала свой первый сборник стихов в 1960-е годы и является автором множества работ на такие темы, как, например, семейная жизнь.

Творчество Глюк высоко оценивается, она получила одну из самых престижных литературных наград США, Национальную книжную премию.

Шведская академия позитивно оценивает творчество Глюк «за её безошибочный поэтический голос, умеющий с простой красотой превратить индивидуальное в универсальное».

Вместе с тем, такое решение разочаровало поклонников Мураками Харуки, возлагавших особые надежды на премию этого года.

В ресторане в г. Кобе преф. Хёго, который фигурирует в эссе Мураками, подняли бокалы за присуждение ему премии в 2021 году.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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