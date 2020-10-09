В Японии за 8 октября выявлено 624 случая заражения
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8 октября в Японии выявлено 624 новых случая заражения коронавирусом.
В Токио подтверждено заражение у 248 человек, это самый высокий показатель в октябре.
Число тяжелобольных составляет 22 человека, на два меньше, чем 7 октября, умер мужчина 70-79 лет.
На совещании экспертов по новому коронавирусу в Токио 8 октября отметили снижение темпов роста заражений, но призвали к осторожности в связи с возможностью заражений при активизации экономической деятельности и возникновении кластерных заражений.
Уровень предупреждения оставлен без изменений на втором по значимости уровне: «Требуется осторожность, чтобы не распространять инфекцию».
65 случаев заражения выявлено в префектуре Канагава и 49 в префектуре Осака, всего скончалось 3 человека.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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