В Японии за 8 октября выявлено 624 случая заражения

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8 октября в Японии выявлено 624 новых случая заражения коронавирусом.

В Токио подтверждено заражение у 248 человек, это самый высокий показатель в октябре.

Число тяжелобольных составляет 22 человека, на два меньше, чем 7 октября, умер мужчина 70-79 лет.

На совещании экспертов по новому коронавирусу в Токио 8 октября отметили снижение темпов роста заражений, но призвали к осторожности в связи с возможностью заражений при активизации экономической деятельности и возникновении кластерных заражений.

Уровень предупреждения оставлен без изменений на втором по значимости уровне: «Требуется осторожность, чтобы не распространять инфекцию».

65 случаев заражения выявлено в префектуре Канагава и 49 в префектуре Осака, всего скончалось 3 человека.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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