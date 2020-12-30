Негде помыть руки на улице? На Гиндзе появился портативный общественный умывальник, работающий без водопровода

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Общественный умывальник – решение проблемы мытья рук на улице

Частое мытьё рук – одна из мер профилактики заражения COVID-19. Прикасаясь грязными руками к глазам и носу, мы можем занести инфекцию, поэтому проблема чистоты рук беспокоит многих.

Однако помыть руки на улице можно не всегда. Не так-то просто найти поблизости умывальник, к тому же в общественных местах не всегда царит идеальная чистота. Мы познакомим вас с новым методом решения этой проблемы, особенно актуальной в условиях нынешней пандемии. В сентябре в токийском квартале Гиндза были установлены общественные умывальники, которыми может воспользоваться каждый прохожий.



Умывальник WOSH в магазине «Юракутё Маруи» (фото WOTA)

Проект по установке умывальников реализует компания WOTA, занимающаяся разработкой оборудования для очистки воды, совместно с партнёрами и общественными организациями. Компания не только устанавливает портативные умывальники WOSH, работающие по принципу рециркуляции, но и намерена приступить к модернизации имеющихся умывальников в общественных туалетах.

98% воды используется повторно

Отличительная особенность умывальника WOSH – способность функционировать без подключения к водопроводу. В процессе рециркуляции вода проходит трехступенчатую систему очистки - плёночную фильтрацию, хлорирование и обработку ультрафиолетовым излучением. Датчики и искусственный интеллект обеспечивают непрерывный мониторинг и контроль работы системы и качества воды. Благодаря этому 98% воды используется повторно. Вода не предназначена для питья, однако уровень очистки соответствует стандартам питьевой воды ВОЗ.



Трёхступенчатая система фильтрации (схема с Интернет-сайта WOTA)

Аппарат требует расходных материалов, включая сменные фильтры и таблетки хлора для дезинфекции воды, однако стоит налить в него 20 литров воды – и портативный умывальник готов к работе в любом месте. Аппарату необходим источник питания, но при отсутствии розетки он может работать от генератора. Умывальник пригодится не только для профилактики заражения в условиях пандемии, но и в эвакуационных пунктах во время стихийных бедствий.

Дезинфекция смартфона

25 сентября в рамках первого этапа реализации проекта в токийском квартале Гиндза состоялось мероприятие WELCOME WASH GINZA. Автор статьи лично протестировал умывальник.

В верхней части умывальника установлены бесконтактный кран и дозатор мыла, а процесс мытья рук такой же, как при использовании обычного умывальника. Вода на удивление чистая. Несмотря на то, что умывальником пользуется множество людей, из-под крана течёт абсолютно чистая вода, и ни за что не подумаешь, что это продукт рециркуляции.

В умывальнике имеется специальная прорезь для дезинфекции смартфона с помощью ультрафиолетового излучения UV-С, способного устранить более 99,9% находящихся на поверхности бактерий.



Прорезь для дезинфекции смартфона (фото автора)

Я положил смартфон в прорезь, он скрылся внутри аппарата и через 30 секунд дезинфекция завершилась.



Ультрафиолетовая дезинфекция смартфона (фото автора)

Возможность быстро помыть руки и продезинфицировать смартфон способна привлечь немало пользователей. С другой стороны, зачем мыть руки, если их можно продезинфицировать спиртом? И как осуществляется гигиенический контроль этого аппарата? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью президента компании WOTA и изобретателя аппарата WASH Маэда Ёскэ.

Не все умывальники используются в полной мере

–– Расскажите об истории создания проекта WELCOME WASH.

–– Всё началось с тестирования WOSH в Камакуре в июне этого года. Мы установили аппарат на торговых улочках и в ресторанах, чтобы проверить, будут ли им пользоваться местные жители и туристы. Мы получили множество отзывов «Наличие места для мытья рук – залог спокойствия во время путешествий и в повседневной жизни». Нам кажется, что туалетов на улице много, но я заметил, что в общественных местах существует дефицит мест, где можно помыть руки, и подумал, что доступный умывальник пригодится каждому.



Президент компании WOTA Маэда Ёскэ (фото автора)

–– Нам и так есть где помыть руки, для чего нужны эти общественные умывальники?

–– Мест, где можно помыть руки, немало, но их не всегда легко найти, а в торговых точках ими могут пользоваться только посетители, поэтому они не всем доступны. Общественные умывальники способны решить эту проблему.

В последнее время для дезинфекции рук используют спирт, но у людей с чувствительной кожей от спирта появляются трещины, некоторые просто не любят пользоваться спиртом. Портативный умывальник обеспечивает гигиену рук без излишнего стресса.

–– Расскажите об особенностях и преимуществах WOSH.

–– Это отсутствие необходимости в подключении к водопроводу и возможность установки в любом месте. Наши технологии очистки восстанавливают воду. Крохотный WOSH обеспечивает рециркуляцию ресурсов и позволяет пользоваться водой в любых условиях.



Концепция общественных умывальников компании WOTA (схема предоставлена WOTA)

–– За счёт чего обеспечивается рециркуляция воды?

–– Мы добились компактности устройств для очистки воды и автоматизировали процесс очистки. Использованная вода сразу же подвергается очистке, и загрязнения немедленно удаляются. Это позволяет поддерживать объём воды практически на одном уровне.

–– Как работает гигиенический контроль?

–– В аппарате WOSH установлены фильтры, использующиеся для получения воды с высоким уровнем очистки – питьевой воды, воды для производства полупроводников. Безопасность обеспечивается с помощью датчиков и ИИ, контролирующих процесс очистки воды и уровень качества воды после устранения примесей.

Автоматическая остановка при нарушении качества воды

–– А если в аппарат попадёт не вода, а напиток?

–– Напитки состоят из воды и примесей, поэтому из обычного напитка можно устранить примеси и получить воду для мытья рук. Качество воды контролируется с помощью датчиков, и если показатель отклоняется от стандарта, подача воды прекращается. В обычных городских условиях аппарат способен обеспечивать стандартное качество воды, если им правильно пользоваться.



При ухудшении качества воды подача воды прекращается (фото с Интернет-сайта WOTA)

–– В аппарат можно заливать любую воду?



–– Морскую воду использовать нельзя, но пресная вода может быть любой, в том числе дождевая и речная.

–– Почему Вы снабдили аппарат функцией дезинфекции смартфона?

–– В рамках соответствия новым стандартам гигиены рук. В наши дни смартфон называют «третьей рукой», поэтому важно содержать его в чистоте. Во время тестирования в Камакуре мы получили отзыв «Зачем мыть руки, если смартфон остался грязным?».

–– Каковы расходы на эксплуатацию WOSH?

–– С учётом износа фильтра и других расходных материалов стоимость 1 мытья рук составляет 5 иен (без учёта расходов на установку)

Возможность помыть руки в чрезвычайной ситуации

–– Где предполагается использовать аппарат?

–– Я хочу обеспечить возможность мытья рук в условиях чрезвычайных ситуаций. На следующий день после того, как я переехал в Токио, произошло землетрясение, водопровод и прочая инфраструктура перестала функционировать, быт многих людей был нарушен. Вода – неотъемлемое условие для жизни и быта человека, поэтому аппарат окажется полезным в любой ситуации.



Аппарату WOSH не нужен водопровод (имидж-фото)

–– Как создавать среду, где помыть руки – не проблема?

–– Использовать существующие ресурсы и совершенствовать городскую среду. Например, в туалетах на станциях часто заканчивается мыло, но эту проблему можно решить путём сотрудничества с производителями товаров народного потребления. В универмагах туалеты обычно расположены в глубине этажа, поэтому WOSH можно устанавливать на входе в магазин.

–– Расскажите о целях проекта и дальнейших планах.

–– Я хочу сделать карту умывальников, чтобы визуализировать точки, где можно помыть руки на улице. А если удастся выявить взаимосвязь с данными по заболеваемости инфекциями, установка умывальников позволит эффективно решить проблему общественной гигиены. Я хочу сначала внедрить WOSH в городах, а потом создать условия для повсеместного распространения.



Одна из целей – улучшение существующей среды (фото компании WOTA)

Расходы на установку WOSH составляют 1 350 000 иен при покупке или 20 000 иен в месяц при аренде (в качестве залога взимается взнос 650 000 иен). С 25 по 27 сентября аппараты установили в 15 точках токийского квартала Гиндза, в том числе в универмагах, далее последует их распространение по всей стране.

Мы будем наблюдать за развитием проекта, чтобы выяснить его потенциал к улучшению условий для поддержания чистоты рук – актуальной проблемы в условиях пандемии коронавируса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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