Негде помыть руки на улице? На Гиндзе появился портативный общественный умывальник, работающий без водопровода

Общество Технологии

  • Общественный умывальник в токийском квартале Гиндзе – решение проблемы гигиены рук в условиях пандемии коронавируса
  • 98% воды подвергается рециркуляции, поэтому умывальник работает без водопровода
  • Дезинфекция смартфона за 30 секунд
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Общественный умывальник – решение проблемы мытья рук на улице

Частое мытьё рук – одна из мер профилактики заражения COVID-19. Прикасаясь грязными руками к глазам и носу, мы можем занести инфекцию, поэтому проблема чистоты рук беспокоит многих.

Однако помыть руки на улице можно не всегда. Не так-то просто найти поблизости умывальник, к тому же в общественных местах не всегда царит идеальная чистота. Мы познакомим вас с новым методом решения этой проблемы, особенно актуальной в условиях нынешней пандемии. В сентябре в токийском квартале Гиндза были установлены общественные умывальники, которыми может воспользоваться каждый прохожий.

Умывальник WOSH в магазине «Юракутё Маруи» (фото WOTA)
Умывальник WOSH в магазине «Юракутё Маруи» (фото WOTA)

Проект по установке умывальников реализует компания WOTA, занимающаяся разработкой оборудования для очистки воды, совместно с партнёрами и общественными организациями. Компания не только устанавливает портативные умывальники WOSH, работающие по принципу рециркуляции, но и намерена приступить к модернизации имеющихся умывальников в общественных туалетах.

98% воды используется повторно

Отличительная особенность умывальника WOSH – способность функционировать без подключения к водопроводу. В процессе рециркуляции вода проходит трехступенчатую систему очистки - плёночную фильтрацию, хлорирование и обработку ультрафиолетовым излучением. Датчики и искусственный интеллект обеспечивают непрерывный мониторинг и контроль работы системы и качества воды. Благодаря этому 98% воды используется повторно. Вода не предназначена для питья, однако уровень очистки соответствует стандартам питьевой воды ВОЗ.

Трёхступенчатая система фильтрации (схема с Интернет-сайта WOTA)
Трёхступенчатая система фильтрации (схема с Интернет-сайта WOTA)

Аппарат требует расходных материалов, включая сменные фильтры и таблетки хлора для дезинфекции воды, однако стоит налить в него 20 литров воды – и портативный умывальник готов к работе в любом месте. Аппарату необходим источник питания, но при отсутствии розетки он может работать от генератора. Умывальник пригодится не только для профилактики заражения в условиях пандемии, но и в эвакуационных пунктах во время стихийных бедствий.

Дезинфекция смартфона

25 сентября в рамках первого этапа реализации проекта в токийском квартале Гиндза состоялось мероприятие WELCOME WASH GINZA. Автор статьи лично протестировал умывальник.

В верхней части умывальника установлены бесконтактный кран и дозатор мыла, а процесс мытья рук такой же, как при использовании обычного умывальника. Вода на удивление чистая. Несмотря на то, что умывальником пользуется множество людей, из-под крана течёт абсолютно чистая вода, и ни за что не подумаешь, что это продукт рециркуляции.

В умывальнике имеется специальная прорезь для дезинфекции смартфона с помощью ультрафиолетового излучения UV-С, способного устранить более 99,9% находящихся на поверхности бактерий.

Прорезь для дезинфекции смартфона (фото автора)
Прорезь для дезинфекции смартфона (фото автора)

Я положил смартфон в прорезь, он скрылся внутри аппарата и через 30 секунд дезинфекция завершилась.

Ультрафиолетовая дезинфекция смартфона (фото автора)
Ультрафиолетовая дезинфекция смартфона (фото автора)

Возможность быстро помыть руки и продезинфицировать смартфон способна привлечь немало пользователей. С другой стороны, зачем мыть руки, если их можно продезинфицировать спиртом? И как осуществляется гигиенический контроль этого аппарата? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью президента компании WOTA и изобретателя аппарата WASH Маэда Ёскэ.

Не все умывальники используются в полной мере

–– Расскажите об истории создания проекта WELCOME WASH.

–– Всё началось с тестирования WOSH в Камакуре в июне этого года. Мы установили аппарат на торговых улочках и в ресторанах, чтобы проверить, будут ли им пользоваться местные жители и туристы. Мы получили множество отзывов «Наличие места для мытья рук – залог спокойствия во время путешествий и в повседневной жизни». Нам кажется, что туалетов на улице много, но я заметил, что в общественных местах существует дефицит мест, где можно помыть руки, и подумал, что доступный умывальник пригодится каждому.

Президент компании WOTA Маэда Ёскэ (фото автора)
Президент компании WOTA Маэда Ёскэ (фото автора)

–– Нам и так есть где помыть руки, для чего нужны эти общественные умывальники?

–– Мест, где можно помыть руки, немало, но их не всегда легко найти, а в торговых точках ими могут пользоваться только посетители, поэтому они не всем доступны. Общественные умывальники способны решить эту проблему.

В последнее время для дезинфекции рук используют спирт, но у людей с чувствительной кожей от спирта появляются трещины, некоторые просто не любят пользоваться спиртом. Портативный умывальник обеспечивает гигиену рук без излишнего стресса.

–– Расскажите об особенностях и преимуществах WOSH.

–– Это отсутствие необходимости в подключении к водопроводу и возможность установки в любом месте. Наши технологии очистки восстанавливают воду. Крохотный WOSH обеспечивает рециркуляцию ресурсов и позволяет пользоваться водой в любых условиях.

Концепция общественных умывальников компании WOTA (схема предоставлена WOTA)
Концепция общественных умывальников компании WOTA (схема предоставлена WOTA)

–– За счёт чего обеспечивается рециркуляция воды?

–– Мы добились компактности устройств для очистки воды и автоматизировали процесс очистки. Использованная вода сразу же подвергается очистке, и загрязнения немедленно удаляются. Это позволяет поддерживать объём воды практически на одном уровне.

–– Как работает гигиенический контроль?

–– В аппарате WOSH установлены фильтры, использующиеся для получения воды с высоким уровнем очистки – питьевой воды, воды для производства полупроводников. Безопасность обеспечивается с помощью датчиков и ИИ, контролирующих процесс очистки воды и уровень качества воды после устранения примесей.

Автоматическая остановка при нарушении качества воды

–– А если в аппарат попадёт не вода, а напиток?

–– Напитки состоят из воды и примесей, поэтому из обычного напитка можно устранить примеси и получить воду для мытья рук. Качество воды контролируется с помощью датчиков, и если показатель отклоняется от стандарта, подача воды прекращается. В обычных городских условиях аппарат способен обеспечивать стандартное качество воды, если им правильно пользоваться.

При ухудшении качества воды подача воды прекращается (фото с Интернет-сайта WOTA)
При ухудшении качества воды подача воды прекращается (фото с Интернет-сайта WOTA)

–– В аппарат можно заливать любую воду?

–– Морскую воду использовать нельзя, но пресная вода может быть любой, в том числе дождевая и речная.

–– Почему Вы снабдили аппарат функцией дезинфекции смартфона?

–– В рамках соответствия новым стандартам гигиены рук. В наши дни смартфон называют «третьей рукой», поэтому важно содержать его в чистоте. Во время тестирования в Камакуре мы получили отзыв «Зачем мыть руки, если смартфон остался грязным?».

–– Каковы расходы на эксплуатацию WOSH?

–– С учётом износа фильтра и других расходных материалов стоимость 1 мытья рук составляет 5 иен (без учёта расходов на установку)

Возможность помыть руки в чрезвычайной ситуации

–– Где предполагается использовать аппарат?

–– Я хочу обеспечить возможность мытья рук в условиях чрезвычайных ситуаций. На следующий день после того, как я переехал в Токио, произошло землетрясение, водопровод и прочая инфраструктура перестала функционировать, быт многих людей был нарушен. Вода – неотъемлемое условие для жизни и быта человека, поэтому аппарат окажется полезным в любой ситуации.

Аппарату WOSH не нужен водопровод (имидж-фото)
Аппарату WOSH не нужен водопровод (имидж-фото)

–– Как создавать среду, где помыть руки – не проблема?

–– Использовать существующие ресурсы и совершенствовать городскую среду. Например, в туалетах на станциях часто заканчивается мыло, но эту проблему можно решить путём сотрудничества с производителями товаров народного потребления. В универмагах туалеты обычно расположены в глубине этажа, поэтому WOSH можно устанавливать на входе в магазин.

–– Расскажите о целях проекта и дальнейших планах.

–– Я хочу сделать карту умывальников, чтобы визуализировать точки, где можно помыть руки на улице. А если удастся выявить взаимосвязь с данными по заболеваемости инфекциями, установка умывальников позволит эффективно решить проблему общественной гигиены. Я хочу сначала внедрить WOSH в городах, а потом создать условия для повсеместного распространения.

Одна из целей – улучшение существующей среды (фото компании WOTA)
Одна из целей – улучшение существующей среды (фото компании WOTA)

Расходы на установку WOSH составляют 1 350 000 иен при покупке или 20 000 иен в месяц при аренде (в качестве залога взимается взнос 650 000 иен). С 25 по 27 сентября аппараты установили в 15 точках токийского квартала Гиндза, в том числе в универмагах, далее последует их распространение по всей стране.

Мы будем наблюдать за развитием проекта, чтобы выяснить его потенциал к улучшению условий для поддержания чистоты рук – актуальной проблемы в условиях пандемии коронавируса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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