Негде помыть руки на улице? На Гиндзе появился портативный общественный умывальник, работающий без водопровода
НовостиОбщество Технологии
- Общественный умывальник в токийском квартале Гиндзе – решение проблемы гигиены рук в условиях пандемии коронавируса
- 98% воды подвергается рециркуляции, поэтому умывальник работает без водопровода
- Дезинфекция смартфона за 30 секунд
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Общественный умывальник – решение проблемы мытья рук на улице
Частое мытьё рук – одна из мер профилактики заражения COVID-19. Прикасаясь грязными руками к глазам и носу, мы можем занести инфекцию, поэтому проблема чистоты рук беспокоит многих.
Однако помыть руки на улице можно не всегда. Не так-то просто найти поблизости умывальник, к тому же в общественных местах не всегда царит идеальная чистота. Мы познакомим вас с новым методом решения этой проблемы, особенно актуальной в условиях нынешней пандемии. В сентябре в токийском квартале Гиндза были установлены общественные умывальники, которыми может воспользоваться каждый прохожий.
Проект по установке умывальников реализует компания WOTA, занимающаяся разработкой оборудования для очистки воды, совместно с партнёрами и общественными организациями. Компания не только устанавливает портативные умывальники WOSH, работающие по принципу рециркуляции, но и намерена приступить к модернизации имеющихся умывальников в общественных туалетах.
98% воды используется повторно
Отличительная особенность умывальника WOSH – способность функционировать без подключения к водопроводу. В процессе рециркуляции вода проходит трехступенчатую систему очистки - плёночную фильтрацию, хлорирование и обработку ультрафиолетовым излучением. Датчики и искусственный интеллект обеспечивают непрерывный мониторинг и контроль работы системы и качества воды. Благодаря этому 98% воды используется повторно. Вода не предназначена для питья, однако уровень очистки соответствует стандартам питьевой воды ВОЗ.
Аппарат требует расходных материалов, включая сменные фильтры и таблетки хлора для дезинфекции воды, однако стоит налить в него 20 литров воды – и портативный умывальник готов к работе в любом месте. Аппарату необходим источник питания, но при отсутствии розетки он может работать от генератора. Умывальник пригодится не только для профилактики заражения в условиях пандемии, но и в эвакуационных пунктах во время стихийных бедствий.
Дезинфекция смартфона
25 сентября в рамках первого этапа реализации проекта в токийском квартале Гиндза состоялось мероприятие WELCOME WASH GINZA. Автор статьи лично протестировал умывальник.
В верхней части умывальника установлены бесконтактный кран и дозатор мыла, а процесс мытья рук такой же, как при использовании обычного умывальника. Вода на удивление чистая. Несмотря на то, что умывальником пользуется множество людей, из-под крана течёт абсолютно чистая вода, и ни за что не подумаешь, что это продукт рециркуляции.
В умывальнике имеется специальная прорезь для дезинфекции смартфона с помощью ультрафиолетового излучения UV-С, способного устранить более 99,9% находящихся на поверхности бактерий.
Я положил смартфон в прорезь, он скрылся внутри аппарата и через 30 секунд дезинфекция завершилась.
Возможность быстро помыть руки и продезинфицировать смартфон способна привлечь немало пользователей. С другой стороны, зачем мыть руки, если их можно продезинфицировать спиртом? И как осуществляется гигиенический контроль этого аппарата? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью президента компании WOTA и изобретателя аппарата WASH Маэда Ёскэ.
Не все умывальники используются в полной мере
–– Расскажите об истории создания проекта WELCOME WASH.
–– Всё началось с тестирования WOSH в Камакуре в июне этого года. Мы установили аппарат на торговых улочках и в ресторанах, чтобы проверить, будут ли им пользоваться местные жители и туристы. Мы получили множество отзывов «Наличие места для мытья рук – залог спокойствия во время путешествий и в повседневной жизни». Нам кажется, что туалетов на улице много, но я заметил, что в общественных местах существует дефицит мест, где можно помыть руки, и подумал, что доступный умывальник пригодится каждому.
–– Нам и так есть где помыть руки, для чего нужны эти общественные умывальники?
–– Мест, где можно помыть руки, немало, но их не всегда легко найти, а в торговых точках ими могут пользоваться только посетители, поэтому они не всем доступны. Общественные умывальники способны решить эту проблему.
В последнее время для дезинфекции рук используют спирт, но у людей с чувствительной кожей от спирта появляются трещины, некоторые просто не любят пользоваться спиртом. Портативный умывальник обеспечивает гигиену рук без излишнего стресса.
–– Расскажите об особенностях и преимуществах WOSH.
–– Это отсутствие необходимости в подключении к водопроводу и возможность установки в любом месте. Наши технологии очистки восстанавливают воду. Крохотный WOSH обеспечивает рециркуляцию ресурсов и позволяет пользоваться водой в любых условиях.
–– За счёт чего обеспечивается рециркуляция воды?
–– Мы добились компактности устройств для очистки воды и автоматизировали процесс очистки. Использованная вода сразу же подвергается очистке, и загрязнения немедленно удаляются. Это позволяет поддерживать объём воды практически на одном уровне.
–– Как работает гигиенический контроль?
–– В аппарате WOSH установлены фильтры, использующиеся для получения воды с высоким уровнем очистки – питьевой воды, воды для производства полупроводников. Безопасность обеспечивается с помощью датчиков и ИИ, контролирующих процесс очистки воды и уровень качества воды после устранения примесей.
Автоматическая остановка при нарушении качества воды
–– А если в аппарат попадёт не вода, а напиток?
–– Напитки состоят из воды и примесей, поэтому из обычного напитка можно устранить примеси и получить воду для мытья рук. Качество воды контролируется с помощью датчиков, и если показатель отклоняется от стандарта, подача воды прекращается. В обычных городских условиях аппарат способен обеспечивать стандартное качество воды, если им правильно пользоваться.
–– В аппарат можно заливать любую воду?
–– Морскую воду использовать нельзя, но пресная вода может быть любой, в том числе дождевая и речная.
–– Почему Вы снабдили аппарат функцией дезинфекции смартфона?
–– В рамках соответствия новым стандартам гигиены рук. В наши дни смартфон называют «третьей рукой», поэтому важно содержать его в чистоте. Во время тестирования в Камакуре мы получили отзыв «Зачем мыть руки, если смартфон остался грязным?».
–– Каковы расходы на эксплуатацию WOSH?
–– С учётом износа фильтра и других расходных материалов стоимость 1 мытья рук составляет 5 иен (без учёта расходов на установку)
Возможность помыть руки в чрезвычайной ситуации
–– Где предполагается использовать аппарат?
–– Я хочу обеспечить возможность мытья рук в условиях чрезвычайных ситуаций. На следующий день после того, как я переехал в Токио, произошло землетрясение, водопровод и прочая инфраструктура перестала функционировать, быт многих людей был нарушен. Вода – неотъемлемое условие для жизни и быта человека, поэтому аппарат окажется полезным в любой ситуации.
–– Как создавать среду, где помыть руки – не проблема?
–– Использовать существующие ресурсы и совершенствовать городскую среду. Например, в туалетах на станциях часто заканчивается мыло, но эту проблему можно решить путём сотрудничества с производителями товаров народного потребления. В универмагах туалеты обычно расположены в глубине этажа, поэтому WOSH можно устанавливать на входе в магазин.
–– Расскажите о целях проекта и дальнейших планах.
–– Я хочу сделать карту умывальников, чтобы визуализировать точки, где можно помыть руки на улице. А если удастся выявить взаимосвязь с данными по заболеваемости инфекциями, установка умывальников позволит эффективно решить проблему общественной гигиены. Я хочу сначала внедрить WOSH в городах, а потом создать условия для повсеместного распространения.
Расходы на установку WOSH составляют 1 350 000 иен при покупке или 20 000 иен в месяц при аренде (в качестве залога взимается взнос 650 000 иен). С 25 по 27 сентября аппараты установили в 15 точках токийского квартала Гиндза, в том числе в универмагах, далее последует их распространение по всей стране.
Мы будем наблюдать за развитием проекта, чтобы выяснить его потенциал к улучшению условий для поддержания чистоты рук – актуальной проблемы в условиях пандемии коронавируса.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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