Кабинет министров Японии примет Основную политику в отношении китобойного промысла

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Кабинет министров Японии 13 октября примет Основную политику в отношении китобойного промысла, устанавливающую максимальный предел коммерческого вылова китов, возобновлённого в 2019 году.

В Основной политике, сформулированной правительством, будет определён предел вылова на основе научных данных, приняты необходимые бюджетные меры для облегчения коммерческого промысла китов и задан курс на укрепление сотрудничества с международными организациями.

Основная политика должна быть принята Кабинетом министров 13 октября, и с её помощью правительство намерено содействовать коммерческому промыслу китов, заручившись пониманием международного сообщества.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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