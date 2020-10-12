Японская авиакомпания ANA разрешит своим работникам подработки на стороне в условиях эпидемии
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ANA решила ослабить ограничения на подработку сотрудников. Эти меры распространятся на 15 000 сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, компания пересмотрит отношение к побочной работе, разрешив заключать трудовые договоры с другими компаниями с 2021 года.
Из-за эпидемии коронавируса компания ANA переживает ухудшение показателей бизнеса, из-за чего сократит годовой доход общих сотрудников на 30% и откажется от единовременной зимней выплаты сотрудникам.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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