Японская авиакомпания ANA разрешит своим работникам подработки на стороне в условиях эпидемии

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ANA решила ослабить ограничения на подработку сотрудников. Эти меры распространятся на 15 000 сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, компания пересмотрит отношение к побочной работе, разрешив заключать трудовые договоры с другими компаниями с 2021 года.

Из-за эпидемии коронавируса компания ANA переживает ухудшение показателей бизнеса, из-за чего сократит годовой доход общих сотрудников на 30% и откажется от единовременной зимней выплаты сотрудникам.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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