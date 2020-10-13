В Японии рассмотрят вопрос о возможности супругам иметь разные фамилии при вступлении в брак

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В Японии приступят к обсуждению возможности супругам иметь разные фамилии после вступления в брак.

9 октября Хасимото Сэйко, министр по вопросам гендерного равенства, заявила о намерении продолжить конструктивное обсуждение вопроса возможности выбора фамилии.

В Японии многие женщины при вступлении в брак меняют фамилию, поскольку закон требует, чтобы супруги имели одну фамилию.

С увеличением общественной роли женщин всё чаще звучат призывы к внедрению системы, при которой у супругов при желании сохраняется возможность сохранить прежнюю фамилию.

Среди причин называют то, что связанные с этим процедуры отнимают время и силы – необходимо менять имя в семейной регистрации, водительские права, банковские документы. Кроме того, смена имени может создавать сложности для карьерного роста.

С другой стороны, может вызывать сожаление, что у ребёнка фамилия будет отличаться от фамилии одного из родителей. Существует и сильная оппозиционная точка зрения, сторонники которой утверждают, что это противоречит японским традициям и что различие фамилий разрушит чувство единства семьи.

Введение возможности выбора фамилии при вступлении в брак обсуждается уже много лет.

Если этот вопрос будет включён в Основной план обеспечения гендерного равенства, который Кабинет министров примет примерно в декабре, это станет большим шагом в сторону пересмотра системы.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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