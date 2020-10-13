Китайские государственные суда вторглись в территориальные воды Японии, Япония выражает решительный протест
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11 октября два китайских государственных судна вторглись в японские территориальные воды возле островов Сэнкаку. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу на пресс-конференции заявил, что он выразил решительный протест китайской стороне.
Генеральный секретарь Като сказал: «Я намерен продолжать сдержанно и решительно отвечать китайской стороне».
Като также сказал, что патрульные катера Береговой охраны Японии неоднократно требовали, чтобы китайские суда покинули территорию, и подчеркнул намерение принять все возможные меры предосторожности для наблюдения за окружающей территорией.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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