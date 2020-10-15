Японский суперкомпьютер определил вероятности заражения при разных способах распределения мест за столом
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Опубликованы последние результаты исследований новых способов противодействия распространению вирусов, для исследований применялся суперкомпьютер «Фугаку», в том числе определялась вероятность заражения в зависимости от расположения мест за столом в ресторане.
Определено, что сидящего рядом с инфицированным человеком при разговоре человека может достигать примерно в пять раз больше капель, чем сидящего перед ним.
Также обнаружено, что при снижении влажности увеличивается количество взвешенных в воздухе частиц, которые парят и не падают.
При влажности в 30% более чем вдвое больше таких частиц разлетается на расстояние 1,8 метра, чем при влажности 60%.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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