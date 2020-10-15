Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации

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13 октября министр обороны Японии Киси Нобуо, комментируя демонстрацию Северной Кореей в ходе военного парада ракет нового типа, выразил ощущение кризиса, охарактеризовав их как «новый вызов для обеспечения возможностей перехвата».

На военном параде 10 октября по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи Северная Корея представила оружие, которое, по-видимому, является новыми типами межконтинентальной баллистической ракеты и межконтинентальной баллистической ракеты подводных лодок.

Говоря об этом, Киси отметил: «Северная Корея беспрерывно и исключительно быстро продвигается в разработке баллистических ракет», «(эта страна) уверенно усиливает и совершествует потенциал нападения. Мы воспринимаем это как новый вызов для соседних стран, в том числе нашей, по сбору информации, предупреждению и возможности перехвата», «это можно рассматривать как повышение потенциала внезапного нападения путем использования мобильных пусковых установок и подводных лодок, затрудняющих обнаружение признаков пуска».

В свою очередь председатель секции по международным делам Либерально-демократической партии Сато Масахиса на заседании секции охарактеризовал проблему так: «На этот раз (на параде) не появились прежние модели ракет “Скад” и “Нодон”, перехват которых могли осуществлять комплексы “Иджис” наземного базирования, а были представлены ракеты новых типов, которые невозможно перехватить. Развитие нашего оборонного потенциала не соответствует направлению развития северокорейских ракет».

Кроме того, говоря о вторжении китайских государственных судов в японские территориальные воды у островов Сэнкаку префектуры Окинава 11 октября, которое продолжалось более двух суток, Сато отметил: «Продолжительность этого вторжения является самой большой со времени приобретения островов Сэнкаку в государственную собственность в 2012 году. Это несомненно является выходом ситуации на новый, более высокий уровень».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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