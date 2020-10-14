В Японии в ресторанах принимают меры против распространения инфекции – устанавливают кассы самообслуживания и бесконтактные терминалы

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В конвейерном ресторане суси сети «Курадзуси» в токийском квартале Икэбукуро установлены информационный терминал и кассовый аппарат, которые позволяют избежать контакта. Управление осуществляют датчики, реагирующие на движение, касаться экрана не нужно. Расплачиваются на кассе самостоятельно, заказы можно делать со своего смартфона, а количество заказанных блюд проверяет искусственный интеллект с помощью камер, и за всё время пребывания в ресторане можно избежать контактов с персоналом.

Цудзи Акихиро, менеджер по связям с общественностью главного офиса «Курадзуси», говорит, что ранее при обслуживании большую часть внимания занимала касса, но теперь больше возможностей сосредоточиться на нуждах клиентов. К декабрю 2021 года планируют исключить всякую необходимость контакта и общения во всех ресторанах.

Japan Kentucky Fried Chicken в порядке эксперимента 13 октября представила «контейнер выдачи заказов» в четырёх ресторанах в Токио, где можно без контакта получать продукты, заказанные онлайн.

Заказанные товары хранятся в контейнере, установленном в магазине, и их можно получить без обращения к продавцу. Это также устраняет время ожидания, что поможет более эффективной работе сотрудников.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 14 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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