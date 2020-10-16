В Токио за 15 октября выявлено 284 случая заражения

Новости

В Токио за 15 октября подтверждено заражение у 284 человек, это число приблизилось к 300 впервые за 35 дней с 10 сентября. Из общего числа 124 человека близко контактировали с заболевшими, а у 140 человек пути заражения неизвестны.

На токийском совете по мониторингу ситуации уровень предупреждения решили оставить без изменений на втором по значимости уровне: «Требуется осторожность, чтобы не распространять инфекцию» и проанализировали ситуацию для принятия мер против распространения инфекции, учитывая тенденцию к росту числа инфицированных.

На Хоккайдо выявлено 30 случаев, в том числе инфицировано семеро пожарных в городе Юбари.

В старшей школе Сидзунай пос. Син-Хидака, где уже заразилось 4 человека, выявлено ещё четверо и установлено кластерное заражение.

По всей стране выявлено 709 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 79 в преф. Канагава и 57 в преф. Сайтама.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме