Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сообщил, что вопрос о распространения системы всеобщего медицинского страхования на лечение бесплодия будет рассмотрен до конца года

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Порядок страхового покрытия лечения бесплодия будет уточнён в конце года.

На первом совещании администрации Суги по обзору системы социального обеспечения для всех поколений обсудили меры по борьбе со снижением рождаемости.

Премьер-министр Суга отметил, что будущее Японии будут определять дети, и выразил намерение продолжать создание системы социальной защиты для всех поколений, которая позволит молодым людям чувствовать себя уверенными в будущем.

На совещании премьер-министр сказал, что в срочном порядке рассмотрит возможность применения страхования для лечения бесплодия и внесёт ясность в этот процесс до конца года.

Он также заявил, что значительно расширит существующую систему субсидий, пока на это не распространяется страховка.

На совещании также обсуждались вопросы об очередях в детские сады и об отпуске по уходу за ребёнком для мужчин, и премьер-министр выразил намерение внедрить систему, которая упрощает мужчинам уход по уходу за ребёнком сразу после родов.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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