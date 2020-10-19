Правительство Японии планирует после очистки сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительство в связи с постоянным накоплением загрязнённой воды на АЭС «Фукусима-1» планирует выпускать её в океан после очистки к концу октября.
На АЭС «Фукусима-1», где осталось расплавленное ядерное топливо, уровень загрязнённой воды продолжает увеличиваться по мере того, как грунтовые воды попадают в здание.
Очистная установка ALPS удаляет большую часть радиоактивных веществ и отправляет очищенную воду в резервуар.
С помощью ALPS не может быть удалён только тритий, но энергокомпания TEPCO рассматривает возможность разбавления очищенной воды в 500 раз до уровня менее 1/40 от национального нормативного стандарта перед сбросом в море.
Вода, содержащая тритий, также образуется на обычных атомных электростанциях, разбавление её до уровня ниже стандартного и сброс в море является международно признанной практикой.
Количество хранимой очищенной воды достигло около 90% от общего объёма резервуара, и оно достигнет предела примерно летом 2022 года, поэтому правительство вынуждено решать вопрос утилизации.
Министр экономики, торговли и промышленности Кадзияма Хироси говорит, что необходимо принять тщательные меры против влияния слухов как до, так и после принятия правительством политического решения.
Министр охраны окружающей среды Коидзуми Синдзиро заявил о необходимости усилий для того, чтобы добиться понимания и доверия.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Лидер рыбной промышленности Японии выступает против сброса в море радиоактивной воды
- Ликвидация АЭС «Фукусима-1»: проблема радиоактивного заражения воды и способы её решения
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Девять лет после Великого восточно-японского землетрясения: восстановление пострадавших регионов
- История атомных электростанций Фукусимы
- Человек, который спас Японию. Дело жизни, борьба и смерть экс-директора АЭС «Фукусима-1»
- Атомная энергетика в Японии
- 30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1»