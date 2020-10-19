Правительство Японии планирует после очистки сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Новости

Правительство в связи с постоянным накоплением загрязнённой воды на АЭС «Фукусима-1» планирует выпускать её в океан после очистки к концу октября.

На АЭС «Фукусима-1», где осталось расплавленное ядерное топливо, уровень загрязнённой воды продолжает увеличиваться по мере того, как грунтовые воды попадают в здание.

Очистная установка ALPS удаляет большую часть радиоактивных веществ и отправляет очищенную воду в резервуар.

С помощью ALPS не может быть удалён только тритий, но энергокомпания TEPCO рассматривает возможность разбавления очищенной воды в 500 раз до уровня менее 1/40 от национального нормативного стандарта перед сбросом в море.

Вода, содержащая тритий, также образуется на обычных атомных электростанциях, разбавление её до уровня ниже стандартного и сброс в море является международно признанной практикой.

Количество хранимой очищенной воды достигло около 90% от общего объёма резервуара, и оно достигнет предела примерно летом 2022 года, поэтому правительство вынуждено решать вопрос утилизации.

Министр экономики, торговли и промышленности Кадзияма Хироси говорит, что необходимо принять тщательные меры против влияния слухов как до, так и после принятия правительством политического решения.

Министр охраны окружающей среды Коидзуми Синдзиро заявил о необходимости усилий для того, чтобы добиться понимания и доверия.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме