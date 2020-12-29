Аппетитный концепт-арт: ластик в форме онигири заставляет пускать слюнки любителей канцелярских товаров

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Японский дизайнер опубликовал в Twitter концепт, вызвавший ажиотаж у любителей необычных канцтоваров.

В предвкушении «онигири»

Япония известна по всему миру своими оригинальными канцелярскими принадлежностями. Так, один из недавних постов в Twitter с фотографией ластика в форме рисового шарика в кратчайшие сроки собрал более 200 000 лайков. Изначально ластик имеет форму квадрата, но в процессе использования его можно превратить в классический круглый или треугольный онигири в зависимости от предпочтений. Продолжайте стирать, пока не доберетесь до начинки рисового шарика – поделился своим восторгом пользователь под ником Yū, предъявив на фото «ингредиенты» онигири.



Ластик онигири в трех формах (предоставлено пользователем Yū)

Однако все не так, как кажется. В интервью Yū рассказал, что аппетитно выглядящие ластики на самом деле его собственная работа. Это своеобразный концепт-арт, порожденный его интересом к созданию предметов, которые он хотел бы видеть реальной жизни. «Части, изображающие рис и нори [обертку из морских водорослей], существуют на самом деле, а вот начинка представляет собой наложенную иллюстрацию. Я начал с того, что вырезал ластик нужной формы, а затем закрасил его часть в виде нори. Затем я использовал специализированное программное обеспечение для обработки фотографий и вставил фото начинки таким образом, чтобы всё казалось естественным».

Yū сказал, что идея рисовых шариков посетила его, когда он размышлял о ластике белого цвета, которому было бы интересно придавать определенную форму. Он подумал, что присутствие начинки сделает изображение ластика-онигири более эффектным. Размеры его работ невелики – каждая представляет собой квадрат размером 16,5 миллиметра и толщиной 11 миллиметров. Начинки на картинке в Twitter слева направо: умэбоси (маринованная слива), лосось и окака (сушеные хлопья скумбрии с соевым соусом).

Возможности продукта

Обычно Yū не продает свои работы. Однако он упомянул, что вел переговоры о поставке ластиков-онигири в магазины. «Если мои ластики начнут производить промышленно, я обязательно напишу об этом в Twitter». Он также пошутил, что, поскольку сам предпочитает онигири полностью обернутые в нори, снаружи такой ластик может быть целиком черным.



Увидим ли мы когда-нибудь такой ластик на полках магазинов? (предоставлено пользователем Yū)

Yū учится в университете на дизайнера. Он говорит, что начал публиковать свои работы примерно с марта, когда социальные сети заполнили новости о пандемии COVID-19, вытеснив более позитивные темы для обсуждений в Интернете. Он настаивает, что его работы имеют не только практическое применение. Их цель, по его словам, вызывать у людей заинтересованность.

Основное внимание он уделяет качеству своих работ и наилучшим ракурсам для съемки, а также комментариям в социальных сетях, особенно таким, которые побуждают людей смеяться. В одном из майских постов он написал: «Я сделал маленький спасательный круг, чтобы помочь ложке не утонуть в миске».



Благодаря спасательному кругу ложка остается чистой (предоставлено пользователем Yū)

Еще одна популярная работа Yū, фото которой он опубликовал в сентябре – набор «шоколадных насекомых». Упаковку он сделал из бумаги, а базовые формы для «конфет» напечатал на 3D-принтере. Поверхность выполнена из скульптурного пластилина. Естественно, эти конфеты несъедобные.



«Шоколадные конфеты» в виде насекомых (предоставлено пользователем Yū)

«В Twitter я публикую интересные вещи, не имеющие какой-то практической пользы. Однако в будущем я хотел бы сделать что-то функциональное, что постепенно станет частью повседневной жизни людей, – говорит Yū. – Моя мечта – создать вещь, которая будет у всех, как, например чашка для чая или плеер Walkman».



Еще одна интересная концепция от Yū - ароматическая палочка с изменяющимся ароматом (предоставлено пользователем Yū)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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