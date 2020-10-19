Исследования показывают, что риск заразиться на борту самолёта очень низок

Новости

Результаты исследований показали, что риск заражения новым коронавирусом через воздух на борту самолета чрезвычайно низок.

United Airlines и Министерство обороны США провели за полгода 300 экспериментов по изучению распространения капель с помощью сидящего в кресле манекена, и обнаружили, что риск контакта с каплями от других пассажиров, использующих маски, составил 0,003%.

Американские СМИ сообщают, что необходимы дальнейшие исследования рисков передачи инфекции при проходе пассажиров и во время приёма пищи.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме