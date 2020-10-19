Нападение медведя в префектуре Исикава: три человека травмировано

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Утром 17 октября три человека подверглись нападению медведя в городе Кага преф. Исикава, двое получили серьёзные ранения. Угрозы для жизни у них нети, медведя застрелили.

Около 10:30 на женщину в возрасте 70-79 лет в центре квартала онсэнов Ямасиро-онсэн в городе Кага внезапно напал медведь, в результате чего она получила серьёзную травму головы.

Вскоре после этого медведь перешел дорогу и напал на женщину 80-89 лет возле ближайшей заправочной станции. Она также была доставлена ​​в больницу с серьёзной травмой головы.

Согласно информации администрации города Кага, тот же медведь напал ещё на одного человека, который получил лёгкие ранения.

Затем медведь был убит местной охотничьей ассоциацией.

За 16 октября в префектуре Исикава четыре человека были ранены в результате нападения медведей, префектура и другие организации призывают к осторожности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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