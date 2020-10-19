Нападение медведя в префектуре Исикава: три человека травмировано
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Утром 17 октября три человека подверглись нападению медведя в городе Кага преф. Исикава, двое получили серьёзные ранения. Угрозы для жизни у них нети, медведя застрелили.
Около 10:30 на женщину в возрасте 70-79 лет в центре квартала онсэнов Ямасиро-онсэн в городе Кага внезапно напал медведь, в результате чего она получила серьёзную травму головы.
Вскоре после этого медведь перешел дорогу и напал на женщину 80-89 лет возле ближайшей заправочной станции. Она также была доставлена в больницу с серьёзной травмой головы.
Согласно информации администрации города Кага, тот же медведь напал ещё на одного человека, который получил лёгкие ранения.
Затем медведь был убит местной охотничьей ассоциацией.
За 16 октября в префектуре Исикава четыре человека были ранены в результате нападения медведей, префектура и другие организации призывают к осторожности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой
- Окружающая среда в Японии
- Блюда из дичи в японской кухне: возрождение старинной культуры
- История охраны леса в Японии (часть первая)
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)
- Отношение японцев к животным (часть первая)
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Кафе с животными (6) – собака напрокат
- Кафе с животными (2) – кошачий рай