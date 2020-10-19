18 октября: кластерное заражение в Аомори, 71 человек инфицирован; 132 случая инфекции в Токио

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За 18 октября в Японии выявлен 431 случай заражения новым коронавирусом.

В Токио выявлено 132 случая, и количество выявленных за день инфицированных упало ниже 200 впервые за два дня. Из путей заражения самый распространённый – от членов семьи, 24 случая. Столичная администрация предупреждает об усилении тенденции семейных заражений и призывает усилить меры по предотвращению инфекции дома.

В городах Аомори и Хиросаки в двух хост-клубах произошли кластерные заражения, инфицирован в общей сложности 71 человек, включая сотрудниц, клиентов и их семьи.

Группа реагирования на кластерные заражения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения должна выехать на место событий 19 октября.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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