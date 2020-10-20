На чемпионате сумо в ноябре удвоят количество зрителей, в зал пустят 5000 человек

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Во время ноябрьского чемпионата по борьбе сумо максимальное количество зрителей будет увеличено.

Японская ассоциация сумо провела внеочередное заседание совета директоров 19 ноября и решила увеличить максимальное количество зрителей на ноябрьских соревнованиях примерно до 5000 человек.

Ранее места для 4 человек предоставлялись на одного, сейчас на них усадят двоих зрителей. Объявлены меры по предотвращению заражения – будет введено обязательное использование защитных масок и выделены специальные места для еды и питья в зале.

Сибатаяма, генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Японской ассоциации сумо, сказал, что ассоциация очень хочет увеличить количество зрителей и намерена для реализации этого принять тщательные меры, всё проверить и ничего не упустить.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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