Новые функции в японских автомобилях и борьба с опасным вождением: нужна ли кнопка «SOS»?
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В новых моделях автомобилей постоянно появляются новые функции, и одна из последних новинок – кнопка «SOS» возле места водителя. Такая кнопка, например, есть в модели Subaru Revogue, анонсированной 15 октября, некоторые легковые автомобили Nissan также имеют кнопку «SOS».
Эта кнопка предназначена для помощи в опасных ситуациях во время вождения.
Многие водители опасаются опасных действий других людей, так называемого аори унтэн, провокативного вождения, создающего опасные ситуации. В августе 2019 года на скоростной автомагистрали Дзёбан случился инцидент с избиением, который привлёк общественное внимание к социальной проблеме и привёл к ужесточению наказаний за такие действия.
Водитель автомобиля тогда был осуждён условно на два года и шесть месяцев тюремного заключения с испытательным сроком в 4 года. Такие случаи регистрируются не только на скоростных шоссе – бывали инциденты с подрезанием на обычных дорогах, случай, когда водитель угрожал пневматическим пистолетом, или подрезал, вынудив остановиться, вышел из машины и устроил скандал.
Кнопка «SOS» должна помочь в подобных ситуациях.
Томии Хироки, менеджер отдела мобильных услуг NISSAN, рассказал, что нажатие на кнопку позволяет связаться с оператором-профессионалом и сообщить ему о ситуации. При необходимости он уведомит полицию. Томии поясняет, что водитель не может воспользоваться мобильным телефоном во время вождения, и кнопка станет выходом в сложной ситуации.
Поможет ли кнопка «SOS» искоренить опасное вождение?
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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