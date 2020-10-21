Министерство юстиции Японии с 21 октября 2020 г. будет оповещать потерпевших либо родственников жертв о времени и месте исполнения смертного приговора

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Министерство юстиции приняло решение с 21 октября уведомлять потерпевших и семьи жертв преступлений, которые обращаются за информацией об исполнении смертных приговоров, о времени и месте казни.

При новой системе после приведения в исполнение смертного приговора потерпевшим и родственникам потерпевших, которые обратились за уведомлением, сообщают факт исполнения смертного приговора, дату исполнения и место казни.

Уведомление будет направлено по телефону или в письменной форме, и в случае телефонного уведомления министерство постарается сообщить до объявления об исполнении исполнения приговора.

Кроме того, если заключённый умирает от болезни, при желании потерпевших их будут уведомлять.

Эта инициатива расширила систему уведомления жертв преступлений, которую ввели в 1999 году в ответ на запросы семей погибших.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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