В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят тестирование систем определения температуры тела
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В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят демонстрационные эксперименты систем для измерения температуры тела при входе в олимпийские сооружения.
Основываясь на новых мерах противодействия распространению коронавируса, таких как обеспечение дистанции не менее 1 метра между зрителями в очереди для проверки багажа, измеряли время проверки для обеспечения необходимой скорости.
Чтобы измерить температуру тела, помимо термометра и термографии, испытано несколько методов – например, наклейки на запястье, показывающие температуру.
После исследования данных будет определён метод проверки во время проведения Игр.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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