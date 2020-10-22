В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят тестирование систем определения температуры тела

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В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят демонстрационные эксперименты систем для измерения температуры тела при входе в олимпийские сооружения.

Основываясь на новых мерах противодействия распространению коронавируса, таких как обеспечение дистанции не менее 1 метра между зрителями в очереди для проверки багажа, измеряли время проверки для обеспечения необходимой скорости.

Чтобы измерить температуру тела, помимо термометра и термографии, испытано несколько методов – например, наклейки на запястье, показывающие температуру.

После исследования данных будет определён метод проверки во время проведения Игр.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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