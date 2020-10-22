Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
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Проведен первый в мире эксперимент с использованием нового коронавируса. Его осуществила группа исследователей под руководством профессора Каваока Ёсихиро из Института медицинских наук Токийского университета. В ходе эксперимента реальный вирус выпускали из манекена слева и исследовали количество частиц вируса, попадающих в систему искусственного дыхания, подключённую к манекену справа.
Эксперимент впервые доказывает определённый защитный эффект правильно надетой маски. Профессор Каваока говорит: «Важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу, однако не стоит всецело полагаться на маски, необходимо рассмотреть возможность их использования в сочетании с другими защитными мерами».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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