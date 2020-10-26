Может ли таксист в Японии отказаться обслуживать пассажира без защитной маски?

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Токийская компания такси требует от правительства распоряжения, обязывающего пассажиров пользоваться защитными масками, чтобы иметь возможность отказать в обслуживании клиентам без маски, поскольку уже случались инциденты с пассажирами.

В такси нужно будет носить маски?

Новый коронавирус продолжает распространяться, и растёт количество ситуаций, в которых приходиться пользоваться защитными масками, чтобы не заразиться и не заразить других.

Возможно, в скором времени ношение маски станет обязательным условием для использования услуг такси. Некоторые токийские компании такси обратились к правительству с требованием предоставить им возможность отказать в поездке тем, кто не хочет надеть маску.

Дело в том, что автомобильные перевозчики, в том числе такси, не могут отказать пассажиру в обслуживании без уважительной причины. В статье 13 Закона об автомобильном транспорте, регулирующего перевозки, это ясно указано, но при этом есть дополнение – «кроме следующих случаев».

Когда требование на надлежащую перевозку не соответствует условиям перевозки, разрешённым определениями пункта 1 статьи 11 (в случаях, если условия перевозки предусматривают соответствие стандартам условий перевозки).

Указанные здесь «условия перевозки» определяются соглашением между поставщиком услуг и пользователем. Проще говоря, это правила проезда.

Требования к правительству заключаются в том, что оно должно внести использование маски при поездке в условия перевозки. Если это дополнение будет принято, ношение маски станет обязательным, и людям, которые не соблюдают это требование, будет отказано в посадке.

Перспективы пока неизвестны

По данным транспортного бюро Канто, обладающего юрисдикцией в этом регионе, первый запрос такого рода получен 31 августа, а к 16 октября в общей сложности было получено 10 запросов от юридических лиц и 1 от физического лица. Рассмотрение будет проводиться индивидуально, и пока не могут сказать о перспективе утверждения таких правил или сроках принятия конкретных решений.

Ношение маски может предотвратить заражение, но при этом такси, в отличие от поезда или автобуса, могут воспринимать скорее как личное пространство. Водительское и заднее сиденья разделены стеклом, поэтому понять желание снять маску несложно.

Почему таксисты просят об изменении правил? Представитель компании «Хиномару коцу», одной из обратившихся с таким требованием, сказал, что водители страдают от несоблюдения пассажирами правил поведения.

Пассажир без маски: «У меня друг заразился»…

–– Расскажите, пожалуйста, почему вы обратились с просьбой об изменении условий перевозки.

В отличие от поездов и автобусов, в такси бывает тесно, и также приходится разговаривать, чтобы уточнить пункт назначения и подтвердить маршрут. Из-за коронавируса уменьшилось и количество клиентов (примерно на 40% по сравнению с 2019 годом).

При этом даже в таких обстоятельствах в развлекательных кварталах города в ночное время, где высокий спрос, далеко не все пассажиры носят маски, и водители часто выказывают беспокойство. Чтобы обеспечить спокойную и безопасную поездку, компания подала такое требование.

–– Бывают ли люди, которые отказываются носить маски?

Компания по своим данным проводила исследование уровня использования масок пассажирами в сентябре, и 2305 (около 81%) из 2843 человек их носили, не использовало маски 19% людей. Таксист один на один с клиентом, ему не хочется неприятностей и сложно требовать у пассажира, чтобы он надел маску.

–– Бывали ли реальные случаи, когда у водителей возникали проблемы?

В развлекательном районе в такси села компания из нескольких человек, и в разговоре один из них, не носивший маску, упомянул, что его друг заразился. Кроме того, водитель, у которого жена беременна, говорил, что ему страшно возить пассажиров без маски.

–– Как вы сейчас пытаетесь решить проблему?

В настоящее время мы только размещаем наклейки с просьбой надеть маску.

Можно воспользоваться предложенной в такси маской

–– В случае принятия изменений правил, как будет определяться отказ надеть маску?

Если существует требование носить маску, пассажира попросят её надеть при посадке (за исключением случаев, когда это невозможно по уважительной причине).

–– И если он не желает, ему отказывают в посадке?

Пассажирам без маски предложат воспользоваться запасёнными в такси масками, и в случае нежелания надеть ему смогут отказать в обслуживании.

–– А если снять маску после посадки?

Мы не думаем о том, чтобы принудительно высаживать пассажиров, но в ходе дальнейшей поездки пассажира будут просить надеть маску.

–– Что бы вы хотели сказать пассажирам?

Мы стараемся максимально предотвратить заражение – дезинфицируем и проветриваем салон автомобиля, и просим отнестись с пониманием к просьбе пользоваться масками, чтобы предотвратить заражение следующих пассажиров.

Требование таксистов сделать ношение масок при поездке обязательным вызвано тем, что некоторые пассажиры не соблюдают правильных манер – разговаривают, не надевая маску, несмотря на риск заражения новым коронавирусом. Ношение маски не всегда предотвращает заражение, и её могут не носить из-за гиперчувствительности. Однако такси – это закрытое пространство, и стоит ещё раз подумать о чувствах людей, которые сталкиваются с теми, кто маску не носит, и пересмотреть наше поведение.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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