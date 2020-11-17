Робот-волк – новинка для защиты от медведей! Интервью с разработчиком аппарата

Новости

В Японии всё большую популярность обретает робот для защиты от медведей. При приближении животных робот сверкает глазами, вращает головой и воет как волк…

«Монстр Вулф» – модная новинка для защиты от медведей

В нынешнем году медведи стали появляться вблизи жилья человека по всей стране.

В городе Сибата (префектура Ниигата) медведи появлялись в 6 раз чаще, чем в прошлом году. В городе Кага (префектура Исикава) 19 октября медведь проник в торговый центр и по прошествии 14 часов был уничтожен.



Медведь в саду Дзорокуэн (памятник материальной культуры национального значения) в городе Кага

Медведи появляются не только в безлюдных районах, но и на городских улицах, поэтому аппарат «Монстр Вулф» быстро приобрёл популярность. Изделие, разработанное производителем техники «Оота Сэйки», представляет собой устройство в виде волка и имеет 120 см в длину, 75 см в ширину и 70 см в высоту. В настоящее время аппарат установлен в 60 пунктах по всей стране, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.



（Фотографии предоставлены компанией «Оота сэйки»）

На первый взгляд это не более чем детская игрушка, однако эффективность робота уже подтверждена – количество диких зверей на окрестных участках сократилось.

На видео можно увидеть, как «Монстр Вулф» прогоняет диких зверей с помощью устрашающих звуков. Посмотрите, как олень и медведь убегают, испугавшись робота в левой нижней части кадра.

«Монстр Вулф» обнаруживает медведя или другое дикое животное с помощью инфракрасного датчика. При срабатывании механизма волк начинает качать головой, сверкать глазами со светодиодными лампами, выть и издавать прочие угрожающие звуки. Приближающееся животное пугается и убегает.

Устройство способно имитировать 60 видов пугающих звуков, включая голос человека и выстрел ружья. Имеется функция воспроизведения записанных сообщений. В дневное время можно использовать робота в качестве автоматического гида, в ночное – для отпугивания диких зверей.

Как появилась идея создания робота? На какой эффект можно рассчитывать? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью с президентом компании «Оота сэйки» Оота Юдзи.

Волк – природный враг диких животных

–– В последнее время медведи всё чаще появляются в людных местах. Растёт ли число запросов от клиентов?

–– Да, обращений стало намного больше.

–– Как появилась идея создания робота?

–– Олени и медведи наносят значительный ущерб жителям Хоккайдо, и мы решили разработать изделие для изгнания диких животных, чтобы помочь местному населению.

–– Почему именно волк?

–– Преподаватель университета, специалист по фауне, сообщил, что природным врагом диких животных является именно волк. Аппарат уже продемонстрировал свою эффективность.



(Фотография предоставлена «Оота сэйки»)

Медведь убегает от природных врагов и неизвестных объектов

–– Каков принцип воздействия аппарата на медведя?

–– Робот имитирует вой волка и другие громкие пугающие звуки, двигает головой, в глазах и на ногах сверкают светодиодные лампы. Медведь принимает его за природного врага или неизвестный объект и убегает из инстинкта самосохранения.

–– Некоторые считают, что животные постепенно привыкнут к роботу и перестанут его бояться.

–– Мы разрабатывали аппарат с учётом того, что животные обладают развитым интеллектом и могут привыкать к однотипному воздействию. Именно поэтому мы снабдили аппарат функцией рандомизированного воспроизведения более 60 видов звуков, включая голос волка, являющегося природным врагом многих диких животных, а также голос человека и звук от выстрела ружья. Животные воспринимают робота как неизвестный объект, а широкий спектр звуков предотвращает их запоминание. На данный момент жалоб о том, что животные привыкли к аппарату, не поступало.

Высокая эффективность

–– Насколько эффективен аппарат против медведей?

–– Эффективность очень высокая. Сведений о том, что медведи продолжают появляться после установки робота, у нас нет.



Медведь убегает от аппарата «Монстр Вулф» (фотография предоставлена компанией «Оота Сэйки»)

–– А как насчёт других животных?

–– Имеется определённый эффект в отношении кабанов и оленей. Что касается обезьян, некоторый эффект есть, однако обезьяны умны и передвигаются по веткам деревьев, поэтому мы не можем заявлять о наличии достоверного эффекта.



Олень убегает от робота «Монстр Вулф» (внизу слева) (фотография предоставлена компанией «Оота сэйки»)

В перспективе – автоматическое передвижение

–– Сколько стоит «Монстр Вулф»?

–– В зависимости от комплектации цена составляет 450 000 – 550 000 йен, стоимость монтажных работ включена.

–– Планируется ли выпуск усовершенствованной модели?

–– Мы разрабатываем модель, способную автоматически перемещаться с помощью беспроводной системы сенсоров, GPS-навигации и 5G. Модель выйдет через несколько лет. Мы хотим получить аппарат, эффективно воздействующий на диких животных, аналог пылесоса «Румба» для дикой среды.

–– И последний вопрос. Что вы рекомендуете делать при случайной встрече с медведем?

–– Медведь – боязливое животное. Во время восхождения на гору многие берут с собой колокольчик или радио. Если испугать медведя громким звуком, он может убежать, однако в последние годы, к сожалению, появляются медведи, не боящиеся людей, поэтому гарантировать эффект невозможно. Соблюдайте осторожность.

В нынешнем году медведи часто фигурируют в новостях. Для решения проблемы нужно улучшать естественные условия обитания, потому что звери не могут прокормиться в горах. Также будем надеяться на появление усовершенствованной версии устройства «Монстр Вулф».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме