Принцесса Айко впервые после поступления в университет посетила университетский кампус
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24 октября принцесса Айко, старшая дочь императора и императрицы Японии, впервые отправилась в университетский городок после поступления в Университет Гакуин.
Она сказала, что счастлива посетить кампус и встретиться с преподавателями и студентами, хотя это и произошло на полгода позже ожидаемого.
Айко посетила кампус Мэдзиро Университета Гакуин в токийском районе Тосима для вводных занятий впервые после того, как поступила в университет в апреле 2020 года.
Принцесса Айко сказала, что очень ценит возможность с радостью получать новые знания в университете и хочет заниматься самыми разными вещами. Кроме того, она выразила пожелание, чтобы распространение коронавируса остановилось и все могли вернуться к нормальной жизни и деятельности.
В настоящее время она продолжает посещать занятия онлайн.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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