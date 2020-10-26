Принцесса Айко впервые после поступления в университет посетила университетский кампус

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24 октября принцесса Айко, старшая дочь императора и императрицы Японии, впервые отправилась в университетский городок после поступления в Университет Гакуин.

Она сказала, что счастлива посетить кампус и встретиться с преподавателями и студентами, хотя это и произошло на полгода позже ожидаемого.

Айко посетила кампус Мэдзиро Университета Гакуин в токийском районе Тосима для вводных занятий впервые после того, как поступила в университет в апреле 2020 года.

Принцесса Айко сказала, что очень ценит возможность с радостью получать новые знания в университете и хочет заниматься самыми разными вещами. Кроме того, она выразила пожелание, чтобы распространение коронавируса остановилось и все могли вернуться к нормальной жизни и деятельности.

В настоящее время она продолжает посещать занятия онлайн.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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