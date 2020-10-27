AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
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По сообщению Reuters, AstraZeneca 26 октября объявила о том, что вакцина этой компании даёт иммунный ответ как у молодых, так и у пожилых людей, получивших разрабатываемую вакцину.
Кроме того, побочные реакции, вызванные вакциной, имели лёгкую форму у пожилых людей, которые переносят болезнь тяжелее.
Компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины после возникновения подозрения побочных реакций, но возобновила их после подтверждения её безопасности.
Правительство Японии договорилось с AstraZeneca о получении 120 миллионов доз вакцины.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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