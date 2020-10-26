В Японии за 25 октября выявлено 495 случаев заражения, общее количество заразившихся в Токио с начала эпидемии перешагнуло отметку в 30 000 человек

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25 октября в Японии выявлено 495 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио – 124, где наиболее распространённым путём заражения был контакт в домашних условиях – 33 человека, общее число инфицированных в Токио с начала эпидемии составило 30 033.

Количество тяжелобольных увеличилось до 28, это на 3 больше, чем в предыдущий день.

В префектуре Мияги выявлено 30 новых случаев заражения в городе Сэндай, это самое высокое число выявленных в день инфекций в этой префектуре.

30 инфицированных – иностранные студенты профессионально-технической школы в Сэндае, общее количество инфицированных в ходе кластерного заражения в этой школе сейчас составляет 48 человек.

Кроме того, инфекция выявлена у пяти новых студентов профессиональной школы «Омотэнаси Ниппон» в городе Маэбаси преф. Гумма.

С 17 октября в этой школе заразилось 46 человек.

Город Маэбаси намерен проверить всех студентов, и группа реагирования на кластерные заражения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения также работает на месте.

Министр по делам ревитализации экономики Нисимура Ясутоси сказал, что туристические организации приветствуют идею продления новогодних выходных, и также сообщил, что попросил бизнес-организации отпускать людей в путешествия небольшими группами. Он заявил, что ввиду того, что часть новогодних выходных приходится на конец недели и 3 января – это воскресенье, он просит бизнес-сообщество предоставлять выходные до 11 января.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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