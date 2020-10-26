В Японии за 25 октября выявлено 495 случаев заражения, общее количество заразившихся в Токио с начала эпидемии перешагнуло отметку в 30 000 человек
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
25 октября в Японии выявлено 495 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио – 124, где наиболее распространённым путём заражения был контакт в домашних условиях – 33 человека, общее число инфицированных в Токио с начала эпидемии составило 30 033.
Количество тяжелобольных увеличилось до 28, это на 3 больше, чем в предыдущий день.
В префектуре Мияги выявлено 30 новых случаев заражения в городе Сэндай, это самое высокое число выявленных в день инфекций в этой префектуре.
30 инфицированных – иностранные студенты профессионально-технической школы в Сэндае, общее количество инфицированных в ходе кластерного заражения в этой школе сейчас составляет 48 человек.
Кроме того, инфекция выявлена у пяти новых студентов профессиональной школы «Омотэнаси Ниппон» в городе Маэбаси преф. Гумма.
С 17 октября в этой школе заразилось 46 человек.
Город Маэбаси намерен проверить всех студентов, и группа реагирования на кластерные заражения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения также работает на месте.
Министр по делам ревитализации экономики Нисимура Ясутоси сказал, что туристические организации приветствуют идею продления новогодних выходных, и также сообщил, что попросил бизнес-организации отпускать людей в путешествия небольшими группами. Он заявил, что ввиду того, что часть новогодних выходных приходится на конец недели и 3 января – это воскресенье, он просит бизнес-сообщество предоставлять выходные до 11 января.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- В Японии разработана система дыхательного тестирования на коронавирус
- Исследования показывают, что риск заразиться на борту самолёта очень низок
- В Японии упростили тестирование на коронавирус, начав проводить его по образцам, взятым во внешней части носа
- Япония удвоит количество тестов на коронавирус для приезжающих и доведёт до 20 000 в день
- Компании Fujitsu и Tokyo Shinagawa Hospital разрабатывают технологию диагностики COVID-19 при помощи искусственного интеллекта
- В Токио рассматривают возможность массового бесплатного тестирования на коронавирус всех клиентов и персонала домов престарелых
- В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта