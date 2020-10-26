В Японии поезд пришлось останавливать несколько раз из-за появления любителей железных дорог на путях
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Любители железных дорог, пытаясь снять популярный поезд линии Одакю, вышли на рельсы, из-за чего поезд пришлось останавливать.
25 октября перед рассветом трое любителей поездов без разрешения вторглись на платформу станции Дзама в префектуре Канагава, чтобы снять популярный поезд модели RSE во время движения.
В этот день «романтический поезд» RSE, выведенный из эксплуатации восемь лет назад, планировалось передать в музей «романтических поездов», который откроется весной следующего года. Помимо станции Дзама, железнодорожные любители появлялись и на железнодорожных переездах, из-за чего поезд пришлось экстренно останавливать трижды.
Один из нарушителей, вышедший на переезд возле станции Собудаймаэ, был передан полиции.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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