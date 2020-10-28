Маска как рекламная площадь? Сеть минимаркетов в Японии начинает размещать рекламу

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В Японии находят новые применения защитным маскам, которые прочно вошли в нашу жизнь.

Крупная сеть магазинов товаров повседневного спроса Lawson с 27 октября по всей стране начала использовать маски с напечатанной на них рекламой.

Такие маски могут надевать по собственному желанию сотрудники магазинов, изъявивших желание принять участие в кампании.

Такая идея появилась в связи с тем, что средняя продолжительность пребывания клиента в магазине составляет от 2 до 3 минут, и за это время он не успевает увидеть рекламу.

Мотимару Кэн из отдела Lawson по связям с общественностью сообщил, что компания для повышения осведомленности клиентов решила использовать пространство маски.

По его словам, сеть старается привлекать клиентов, используя маски для увеличения продаж, и одновременно снижает расходы сотрудников на покупку масок.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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