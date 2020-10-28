Маска как рекламная площадь? Сеть минимаркетов в Японии начинает размещать рекламу
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Японии находят новые применения защитным маскам, которые прочно вошли в нашу жизнь.
Крупная сеть магазинов товаров повседневного спроса Lawson с 27 октября по всей стране начала использовать маски с напечатанной на них рекламой.
Такие маски могут надевать по собственному желанию сотрудники магазинов, изъявивших желание принять участие в кампании.
Такая идея появилась в связи с тем, что средняя продолжительность пребывания клиента в магазине составляет от 2 до 3 минут, и за это время он не успевает увидеть рекламу.
Мотимару Кэн из отдела Lawson по связям с общественностью сообщил, что компания для повышения осведомленности клиентов решила использовать пространство маски.
По его словам, сеть старается привлекать клиентов, используя маски для увеличения продаж, и одновременно снижает расходы сотрудников на покупку масок.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Может ли таксист в Японии отказаться обслуживать пассажира без защитной маски?
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Местные органы власти в Японии учат жителей делать маски для лица в связи со вспышкой коронавируса
- В Японии растёт спрос на медицинские маски: какие бывают виды масок и как их использовать правильно?
- [Видео] Детский праздник Сити-го-сан в масках: святилище Нисиномия
- В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта