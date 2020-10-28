Электросамокаты возле станции Токио: первый демонстрационный эксперимент

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В ходе демонстрационного эксперимента электросамокаты использовали на велосипедной дорожке. Компания Luup, разрабатывающая электросамокаты, с компанией недвижимости Mitsubishi Estate провели демонстрационный эксперимент по езде на электросамокате вокруг станции JR Токио в токийском районе Тиёда.

В принципе такие устройства можно использовать только на автомобильных дорогах, но в ходе демонстрационного эксперимента они также ездили по велосипедным дорожкам в соответствии с первыми специальными мерами, принимаемыми в Японии.

Окаи Тайки, президент Luup, говорит, что эти устройства требуют меньше пространства, чем мотоцикл, но больше, чем велосипед, и считает, что какое-то решение, позволяющее расширить их использование, существует.

Демонстрационные эксперименты планируется проводить до марта 2021 года, чтобы воспользоваться ростом спроса на альтернативные способы проезда со стороны людей, которые стремятся избегать скоплений людей из-за коронавируса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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