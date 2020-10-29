Император и императрица Японии посетили святилище Мэйдзи к столетию его основания
НовостиОбщество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
28 октября император и императрица посетили святилище Мэйдзи, которое в 2020 году отмечает своё 100-летие.
Последний раз императрица Масако посещала Мэйдзи 18 лет назад, в 2002 году.
Императорская чета прибыла в святилище Мэйдзи в токийском районе Сибуя после 9:30 28 октября.
Паломничество в святилище приурочено к 100-летию постройки святилища Мэйдзи, которая состоялась в 1920 году. Император в маске проследовал за священниками к Главному павильону святилища, поднёс ритуальные подношения тамагуси и совершил поклон.
Затем императрица в маске и в длинном белом платье, медленно в тишине двинулась по дороге паломников к Главному павильону и совершила поклонение.
Святилище Мэйдзи, где почитаются император Мэйдзи и императрица Сёкэн, тесно связано с императорским домом. Императоры и императрицы, другие члены дома совершают здесь поклонение в юбилейные годы.
Нынешние император и императрица впервые посетили святилище с момента наступления эпохи Рэйва.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Принцесса Айко впервые после поступления в университет посетила университетский кампус
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Наследная принцесса Кико отмечает 54-й день рождения
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како
- [Новости] Планировавшаяся на этот год свадьба японской принцессы Мако откладывается
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- [Новости] Принцесса Мако ветви Акисино императорского дома Японии и Комуро Кэй объявили о предварительной помолвке