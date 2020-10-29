Император и императрица Японии посетили святилище Мэйдзи к столетию его основания

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28 октября император и императрица посетили святилище Мэйдзи, которое в 2020 году отмечает своё 100-летие.

Последний раз императрица Масако посещала Мэйдзи 18 лет назад, в 2002 году.

Императорская чета прибыла в святилище Мэйдзи в токийском районе Сибуя после 9:30 28 октября.

Паломничество в святилище приурочено к 100-летию постройки святилища Мэйдзи, которая состоялась в 1920 году. Император в маске проследовал за священниками к Главному павильону святилища, поднёс ритуальные подношения тамагуси и совершил поклон.

Затем императрица в маске и в длинном белом платье, медленно в тишине двинулась по дороге паломников к Главному павильону и совершила поклонение.

Святилище Мэйдзи, где почитаются император Мэйдзи и императрица Сёкэн, тесно связано с императорским домом. Императоры и императрицы, другие члены дома совершают здесь поклонение в юбилейные годы.

Нынешние император и императрица впервые посетили святилище с момента наступления эпохи Рэйва.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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