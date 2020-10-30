Госдепартамент США приостановил процесс выдачи Японии отца и сына, помогавших бежать бывшему директору Nissan Motor Карлосу Гону

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Правительство США одобрило выдачу бывшего американского военнослужащего Майкла Тейлора и его сына Питера, задержанных за помощь Карлосу Гону, бывшему главе Nissan Motor Co., Ltd., бежать из-под суда в Японии, но 29 октября процесс выдачи был приостановлен в связи с подачей ими апелляции.

Если впоследствии суд отклонит жалобу, они будут переданы Японии.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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