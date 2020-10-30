Госдепартамент США приостановил процесс выдачи Японии отца и сына, помогавших бежать бывшему директору Nissan Motor Карлосу Гону
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительство США одобрило выдачу бывшего американского военнослужащего Майкла Тейлора и его сына Питера, задержанных за помощь Карлосу Гону, бывшему главе Nissan Motor Co., Ltd., бежать из-под суда в Японии, но 29 октября процесс выдачи был приостановлен в связи с подачей ими апелляции.
Если впоследствии суд отклонит жалобу, они будут переданы Японии.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Бывший глава подразделения Nissan Motor Co. сказал о «сомнительных» неразглашённых выплатах Карлосу Гону
- Бывший директор Nissan Motor Co. Грег Келли не признал себя виновным на первом слушании в окружном суде Токио
- Налоговая служба выявила, что Карлос Гон использовал больше средств Nissan на личные нужды, чем утверждалось ранее
- В США арестовали двух человек по подозрению в помощи в побеге Карлоса Гона из Японии в Ливан
- Дело Карлоса Гона: преступление и наказание в Японии в центре международного внимания. Каким должно быть правосудие?
- [Новости] Карлос Гон содержится в одиночной камере Токийской тюрьмы
- Карлос Гон будет говорить на пресс-конференции об ущемлении прав человека в Японии
- Бежавший из Японии Карлос Гон на пресс-конференции заявил о своей невиновности и подверг критике судебную систему Японии
- Яркое своеобразие правосудия в Японии: очевидный изъян – риск осуждений по ложному обвинению – на фоне уникальной истории и общественного устройства
- Суд в США разрешил выдать Японии отца и сына, подозреваемых в пособничестве бегству за границу Карлоса Гона