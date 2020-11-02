С 1 ноября от режима двухнедельной изоляции освобождаются японцы и резиденты страны, вернувшиеся из краткосрочной зарубежной командировки

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Правительство Японии приняло решение освободить от двухнедельной изоляции граждан и жителей страны по возвращении из краткосрочных зарубежных командировок при соблюдении ряда условий, в частности, предоставления документа под названием «план деятельности».

Как заявил премьер-министр Суга Ёсихидэ, «с 1 ноября мы даем возможность вести деловую деятельность в ограниченных рамках жителям Японии, вернувшимся из краткосрочных зарубежных командировок».

От двухнедельного режима изоляции по возвращении из краткосрочной зарубежной деловой поездки продолжительностью не более 7 дней освобождаются граждане Японии, а также иностранцы-обладатели статуса, разрешающего пребывание в стране.

В число условий для данного освобождения входят наличие справки об отрицательном результате теста, предоставление документа под названием «план деятельности» по возвращении, а также неиспользование общественного транспорта в течение 14 дней после возвращения в Японию.

Кроме того, правительство приняло решение исключить из режима запрета на въезд девять стран и регионов, в том числе Китай и Южную Корею.

Вместе с тем оно намерено сохранить действие мер, прекращающих освобождение либо действие визового режима, и не разрешать въезд в страну обычным туристам-иностранцам.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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