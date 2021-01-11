Новые технологии коммуникации – луч надежды для пациентов с БАС

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Всего 30% пациентов с БАС соглашаются на продление жизни с помощью ИВЛ, но новые технологии коммуникации с помощью мозговых волн дают им надежду на лучшее будущее.

Новые возможности для 57-летнего пациента с БАС

В июле 2020 года в Киото двое врачей по просьбе пациентки с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) ввели ей смертельную дозу препарата. Впоследствии их действия были квалифицированы как убийство по поручению. После этого инцидента я решил создать серию репортажей о пациентах, страдающих БАС. Происшествие в Киото привлекло внимание общества к проблеме выборе между жизнью и смертью, однако данная статья посвящена другой теме – принятию решения о продлении жизни.

Пациент Ёсиока Тэцуя:

Руки уже не поднимаются, поэтому чесать голову приходится вот так...

57-летний Ёсиока Тэцуя живёт в городе Мацуэ префектуры Симанэ. Он болеет БАС почти 3 года.

БАС – это неизлечимое заболевание, сопровождающееся постепенной атрофией мышц и потерей речи. Летом 2020 года Ёсиока стал использовать компьютер в качестве средства для коммуникации.

Ёсиока Тэцуя:

Я могу просматривать сайты в Интернете, пользоваться электронной почтой и приложением LINE. Я ещё не овладел компьютером в совершенстве, я только учусь им пользоваться.

Ёсиока вводит буквы с помощью технологии, распознающей движения глаз.

–– Как самочувствие?

Ёсиока Тэцуя:

Отлично (озвучивает компьютер)

Всего 30% пациентов с БАС соглашаются на продление жизни

Через 2-4 года после начала заболевания у многих пациентов возникает потребность в аппарате искусственного дыхания. Пациенты, начавшие пользоваться ИВЛ, уже не могут жить без него дальше. Однако лишь 30% пациентов с БАС решается прибегнуть к ИВЛ ради продления жизни. Причины самые разные, но в их основе – страх и печаль от невозможности выражать свои мысли.

Ёсиока Тэцуя:

На поздней стадии болезни наступает полный паралич, даже глаза не двигаются. При этом ясность сознания сохраняется. Я испытываю ужас от мысли, что могу оказаться в таком состоянии.

Жена Томоко:

Это очень страшно.

Ёсиока Тэцуя:

Я постоянно испытываю необъяснимый страх. Чтобы избавиться от него, я выхожу на улицу, смотрю видеоролики. Но стоит остаться одному – и в голову приходят разные мысли...



«Стоит остаться одному - в голову приходят разные мысли...»

Новые технологии коммуникации с помощью мозговых волн – причина, чтобы жить дальше

Что происходит с пациентом после того, как он принимает решение о продлении жизни с помощью аппарата ИВЛ? Его ждёт полный паралич – мозг функционирует нормально, но мышцы утрачивают подвижность, теряется функция речи. Кано Наоюки, профессор факультета сестринского дела префектурального университета Симанэ, разработал приложение для пациентов с полным парезом, способное считывать мозговые волны и передавать их в форме ответов «Да» и «Нет».



Профессор Кано Наоюки (университет Симанэ)

Приложение использует 4 вида знаков, из которых двойной круг обозначает «Да», а крестик – «Нет». В устройство заложены паттерны мозговых волн, типичные для каждого ответа.

Репортёр Фудзитани Юскэ испытал аппарат на себе.

Профессор Като Наоюки:

Вас зовут Фудзитани?

Правильный ответ на этот вопрос – «да». Приложение считывает количество полученных двойных кругов и определяет ответ.

Ответ «Да» высвечивается при получении двойного круга.

Что произошло дальше?

Репортёр Фудзитани Юскэ:

Мы получили ответ «Да»! Ответ правильный!

По словам профессора Кано, в ходе экспериментов доля правильных ответов достигала 80-90%.

Профессор Кано Наоюки:

Неудивительно, что людям хочется умереть. БАС – жестокая болезнь. Но мы предоставим им устройство, позволяющее выражать свои мысли даже при полном параличе. Я хочу сделать аппарат, способный подарить этим людям ощущение радости жизни.

Цель профессора Кано – вывести аппарат в коммерческое производство. В будущем он хочет усовершенствовать устройство, сделав его беспроводным.



«Я разрабатываю беспроводную модель»

Разработка новых технологий для общения в состоянии полного пареза – луч надежды для пациентов с БАС, решившихся жить дальше.

(«Санъин Тюо ТВ»)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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