В Токио за 4 ноября выявлено 122 случаев заражения, количество тяжелобольных составило 35 человек
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В Токио подтверждено 122 случая заражения новым коронавирусом за день. Днём ранее было выявлено 209 случаев инфекции, но впервые за два дня этот показатель достиг уровня 100-200 человек.
Число тяжелобольных за день увеличилось на 3 до 35, администрация Токио сохраняет предупреждение на прежнем уровне, «требуется осторожность».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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