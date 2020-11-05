В Японии таксисты смогут отказать в обслуживании пассажирам в случае отказа использовать маски

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Если пассажир такси отказывается надеть маску, ему смогут отказать в посадке.

Десять предприятий такси в Токио подали заявку на внесение изменений в условия перевозки, согласно которым пассажирам, не носящим масок, может быть отказано в посадке в случае, если отказ не вызван уважительной причиной, например болезнью.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма одобрило изменения 4 ноября, отметив, что такие меры направлены на предотвращение заражения не только водителя, но и следующих пассажиров. До сих пор водители выражали беспокойство по поводу пьяных пассажиров, которые не носят масок и громко разговаривают.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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