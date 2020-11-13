Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»
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Учащение случаев заражения в семье и вероятность прихода «третьей волны»
6 ноября в Токио выявлено 242 новых случая COVID-19. В предыдущий день показатель по стране впервые с августа превысил отметку в тысячу человек (1048).
В подобной ситуации особую угрозу представляют кластеры. За последнюю неделю в Токио кластеры выявлены в больницах, гериатрических учреждениях, студенческих общежитиях и спортивных клубах. Доля случаев заражения в семье увеличилась с 36% (20-26 октября) до 41,5% (27 октября – 2 ноября).
Приглашённый профессор университета Сёва Ники Ёсихито считает, что «третья волна ещё не началась, но мы уже на грани».
Ведущая Исимото Саори:
По словам профессора Ники, на момент прихода второй волны в августе в Токио ежедневно выявляли около 400 пациентов, по всей стране – до полутора тысяч. Если показатели вернутся на этот уровень - можно считать, что началась третья волна. Также он предупреждает, что в условиях текущего профилактического режима через 3 недели в Токио будет то же самое, что сейчас на Хоккайдо.
27 октября на Хоккайдо объявили о введении 2-го уровня опасности. По некоторым прогнозам, через 3 недели, то есть 17 ноября, следует ожидать всплеска заболеваемости в Токио.
Ведущая Като Аяко:
В прошлый раз всплеск заболеваемости в Токио начался через 3 недели после ухудшения обстановки на Хоккайдо. Многие беспокоятся, что ситуация может повториться.
Комментатор, профессор университета Мэйдзи Сайто Такаси:
Наступает холодный сезон, а в преддверии Нового Года люди начинают более активно перемещаться по стране, поэтому беспокойство вполне объяснимо. Но если мы объявим о третьей волне в разгар «Go To Travel» (кампания для стимулирования внутреннего туризма), туризм придётся прекращать. Это всё равно что одновременно нажимать на газ и на тормоз. Для объявления третьей волны нужны чёткие критерии – новые факторы риска или показатель заболевших за период. Без предоставления населению подобной информации громкие заявления о приходе третьей волны могут охладить экономику.
Ведущая Като Аяко:
Для принятия решений об изменении поведения нужны чёткие критерии.
Взаимосвязь заболеваемости среди молодёжи и пожилых людей
Результаты исследования, проводимого группой американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, свидетельствуют, что в Японии и западных странах за 1-2 недели до всплеска заболеваемости среди пожилых людей наблюдается распространение инфекции среди молодёжи.
1 августа, когда в Японии началась вторая волна коронавируса, зарегистрировано 216 новых пациентов в возрасте 20-29 лет. А через 2 недели, 14 августа, количество новых пациентов старше 70 лет удвоилось, достигнув 31 человека.
Ведущая Исимото Саори:
Исследователи заявляют, что для выявления цепочек заражения пожилых людей от молодёжи и принятия эффективных мер необходимо дополнительное исследование по возрастным категориям.
Ведущая Като Аяко:
Говорят, что пожилые люди заболевают через 1-2 недели после всплеска заболеваемости среди молодёжи. Сейчас в приоритете экономика, поэтому обвинять молодое поколение не следует, однако в ближайшее время нам, судя по всему, придётся вновь смириться с введением ограничительных мер.
Комментатор, профессор университета Мэйдзи Сайто Такаси:
20-летнее поколение ведёт активную жизнь, и ограничивать их очень трудно. Студенты и так вынуждены учиться онлайн. В целях самозащиты пожилому поколению следует воздерживаться от контактов с молодёжью.
Ведущая Исимото Саори:
Профессор Ники предупреждает, что на данный момент наша система здравоохранения обладает запасом прочности, однако после начала третьей волны она может быстро оказаться на грани.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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