Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»

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Учащение случаев заражения в семье и вероятность прихода «третьей волны»

6 ноября в Токио выявлено 242 новых случая COVID-19. В предыдущий день показатель по стране впервые с августа превысил отметку в тысячу человек (1048).



Число заболевших по Японии; впервые с августа более 1000 пациентов

В подобной ситуации особую угрозу представляют кластеры. За последнюю неделю в Токио кластеры выявлены в больницах, гериатрических учреждениях, студенческих общежитиях и спортивных клубах. Доля случаев заражения в семье увеличилась с 36% (20-26 октября) до 41,5% (27 октября – 2 ноября).



По всей стране за неделю выявлено более 100 кластеров инфекции, в том числе в Токио – в учреждениях для пожилых людей, университетских общежитиях и спортзалах; наблюдается рост заражений в семье

Приглашённый профессор университета Сёва Ники Ёсихито считает, что «третья волна ещё не началась, но мы уже на грани».

Ведущая Исимото Саори:

По словам профессора Ники, на момент прихода второй волны в августе в Токио ежедневно выявляли около 400 пациентов, по всей стране – до полутора тысяч. Если показатели вернутся на этот уровень - можно считать, что началась третья волна. Также он предупреждает, что в условиях текущего профилактического режима через 3 недели в Токио будет то же самое, что сейчас на Хоккайдо.



Эксперты: мы на пороге третьей волны. Как узнать о третьей волне? Когда число ежедневных инфекций в Токио превысит 400, а по всей стране – 1500

27 октября на Хоккайдо объявили о введении 2-го уровня опасности. По некоторым прогнозам, через 3 недели, то есть 17 ноября, следует ожидать всплеска заболеваемости в Токио.

Ведущая Като Аяко:

В прошлый раз всплеск заболеваемости в Токио начался через 3 недели после ухудшения обстановки на Хоккайдо. Многие беспокоятся, что ситуация может повториться.



Хоккайдо: 27 октября: переход на 2 уровень опасности, 17 ноября – всплеск заболеваемости?

Комментатор, профессор университета Мэйдзи Сайто Такаси:

Наступает холодный сезон, а в преддверии Нового Года люди начинают более активно перемещаться по стране, поэтому беспокойство вполне объяснимо. Но если мы объявим о третьей волне в разгар «Go To Travel» (кампания для стимулирования внутреннего туризма), туризм придётся прекращать. Это всё равно что одновременно нажимать на газ и на тормоз. Для объявления третьей волны нужны чёткие критерии – новые факторы риска или показатель заболевших за период. Без предоставления населению подобной информации громкие заявления о приходе третьей волны могут охладить экономику.

Ведущая Като Аяко:

Для принятия решений об изменении поведения нужны чёткие критерии.

Взаимосвязь заболеваемости среди молодёжи и пожилых людей

Результаты исследования, проводимого группой американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, свидетельствуют, что в Японии и западных странах за 1-2 недели до всплеска заболеваемости среди пожилых людей наблюдается распространение инфекции среди молодёжи.

1 августа, когда в Японии началась вторая волна коронавируса, зарегистрировано 216 новых пациентов в возрасте 20-29 лет. А через 2 недели, 14 августа, количество новых пациентов старше 70 лет удвоилось, достигнув 31 человека.



Третья волна уже началась? Изменение количества заражённых в Токио; красным цветом показаны заражения в возрасте 20-29 лет, синим – от 70 лет

Ведущая Исимото Саори:

Исследователи заявляют, что для выявления цепочек заражения пожилых людей от молодёжи и принятия эффективных мер необходимо дополнительное исследование по возрастным категориям.

Ведущая Като Аяко:

Говорят, что пожилые люди заболевают через 1-2 недели после всплеска заболеваемости среди молодёжи. Сейчас в приоритете экономика, поэтому обвинять молодое поколение не следует, однако в ближайшее время нам, судя по всему, придётся вновь смириться с введением ограничительных мер.

Комментатор, профессор университета Мэйдзи Сайто Такаси:

20-летнее поколение ведёт активную жизнь, и ограничивать их очень трудно. Студенты и так вынуждены учиться онлайн. В целях самозащиты пожилому поколению следует воздерживаться от контактов с молодёжью.

Ведущая Исимото Саори:

Профессор Ники предупреждает, что на данный момент наша система здравоохранения обладает запасом прочности, однако после начала третьей волны она может быстро оказаться на грани.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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