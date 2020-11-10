В Японии педагоги выступают за уменьшение количества учащихся в классах

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9 ноября учёные, исследующие сферу образования, провели пресс-конференцию в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий и объявили, что собрано около 180 000 подписей в пользу уменьшения количества учащихся в классах до 30 и менее человек.

В условиях распространения нового коронавируса, по словам исследователей, нынешнее количество в 40 человек не соответствует требованию избегать «трёх видов тесноты» (тесных помещений, скоплений людей и тесных контактов). Они также указали на то, что учёба в малых группах положительно влияет на академические способности детей и человеческие отношения и призвали как можно скорее уменьшить количество учащихся в классах, избавившись от пережитков системы XX века.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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